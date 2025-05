Formel 1: Letzte Chance auf Schumacher-Rückkehr? Diese Worte machen Mut

Wie realistisch ist die Rückkehr in die Formel 1 für Mick Schumacher? Viele Fans warten gespannt und werden wohl auch noch etwas ausharren müssen. Obwohl in den letzten Wochen ordentlich Bewegung in die Causa „Schumi Jr.-Comeback“ kommt. Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle.

Über allem steht natürlich die Ungewissheit, wer in der kommenden Formel-1-Saison im neu gegründeten Cadillac-Team sitzen wird. Ein Platz scheint sicher an den ehemaligen Red-Bull-Piloten Sergio Perez zu gehen. Doch wer startet neben ihm? Mick sammelt aktuell auf der Rennstrecke gute Argumente für sich und sorgt damit für Aufmerksamkeit – auch bei Cadillac.

Formel 1: Mick „auf der Liste“ bei Cadillac

Denn laut Sky-F1-Kommentator Sasha Roos steht Schumacher definitiv „auf der Liste bei Cadillac“. Der Deutsche sei „aufgrund seiner Erfahrung immer ein Thema“ für den amerikanischen Rennstall, sagte Roos bei Sky. Ein zusätzlicher Faktor: Micks neuer Berater.

Dirk Müller ist bestens im US-Motorsport vernetzt. „Die Drähte sind da kurz“, erklärt Roos. Diese persönlichen Beziehungen könnten ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern wie Valtteri Bottas oder Daniel Ricciardo sein. Doch am Ende zählt die Leistung im Cockpit, wobei Schumi Jr. auch hier zuletzt punkten konnte.

+++Für F1-Fans: Paukenschlag bei Mclaren+++

Der 26-Jährige fuhr beim WEC-Langstreckenrennen in Spa (10. Mai) hinter beiden Ferraris auf Platz drei ins Ziel. Lange verteidigte der Alpine-Pilot sogar P1, bis ihn eine Reifenpanne (schleichender Plattfuß) zum Ende des Rennes zurückwarf. Bitter. Trotzdem steht unterm Strich eine starke Leistung von Mick – ein Empfehlungsschreiben Richtung Formel 1.

„Mehr als auf sich aufmerksam machen, kann er nicht.“

Oder um es mit den Worten von Sasha Roos zu sagen: „Mehr als auf sich aufmerksam machen, kann er nicht.“ Allerdings rechnet der F1-Kommentator damit, dass die Entscheidung im amerikanischen Rennstall „noch etwas dauern wird“.

Fans, die Mick Schumacher wieder in der Formel 1 sehen wollen, müssen sich also noch etwas gedulden. Fakt ist: Die Umstände und damit auch die Chance auf ein Comeback stehen aktuell so gut, wie lange nicht mehr.