Borussia Dortmund: Zweifel an Terzic wachsen – Fans zählen Trainer an

Bei Borussia Dortmund brennt der Baum. Statt nach dem verpassten Meistertitel in dieser Saison zum Angriff zu blasen, kämpft der BVB wieder mit alten Problemen.

Ein glückliches 1:0 gegen den 1. FC Köln und zwei Remis gegen die Abstiegskandidaten Bochum und Heidenheim – für die Ansprüche des BVB ist das viel zu wenig. So langsam wachsen bei den Fans auch die Zweifel an Trainer Edin Terzic. Nach dem Spiel gab es ein gellendes Pfeifkonzert.

Borussia Dortmund: Fans zählen Terzic an

Es ist immer die gleiche Leier: Gegen vermeintlich schwache Teams verschenkt der BVB wichtige Punkte. So war es auch am Freitagabend (1. September) gegen den FC Heidenheim. Nach 15 Minuten führte man im eigenen Stadion noch souverän mit 2:0, in der 2. Halbzeit gab der BVB dann das Spiel aus der Hand und kassierte noch den Ausgleich.

Bei den Fans ist der Geduldsfaden kurz davor zu reißen oder ist sogar schon gerissen. Ihre Kritik schwenkt inzwischen um. Im Fokus stehen nicht mehr die Spieler auf dem Feld, sondern Trainer Edin Terzic. Konzeptlosigkeit, taktische Mängel, fehlende Handschrift – das sind die Vorwürfe, die sich der BVB-Coach jetzt gefallen lassen muss.

„Aus Terzic wird kein Klopp 2.0“

Die Wut der Fans richtet sich gegen den Trainer. Wir haben dir bei „X“ (vorher Twitter) einige Reaktionen nach dem peinlichen 2:2 gegen den FC Heidenheim rausgesucht:

„Nie habe ich eine Edin Terzic Mannschaft mit so wenig Einsatzbereitschaft und Begeisterung erlebt. Diese Mannschaft ist keine und ihr Trainer scheinbar nicht in der Lage – anders als in der Vergangenheit – sie zu einer solchen zu formen.“

„Würde ja gerne Terzic und die Vereinsführung verteidigen, aber da gibts aktuell einfach keine guten Argumente.“

„Fangesänge auswendig zu lernen reicht immer noch nicht Trainer beim BVB zu sein, da gehört vieles mehr. Aus Terzic wird kein Klopp 2.0, wann begreift es endlich Watzke mal? Meine Fresse.“

„Diese Saison kann man eigentlich jetzt schon abhaken. Mit dem Trainer wird es auf Dauer nichts, wie kann man gegen Heidenheim in einem Heimspiel Unentschieden spielen? Peinlich.“

„Peinlich, beschämend, kaum in Worte zu fassen. Wenn jetzt im Verein nichts passiert, dann wird es eine schreckliche Saison!“

„Wann bekommen wir einen Trainer, der kompetent ist und nicht nur mit der Südtribüne punkten kann? Sorry, aber das kann es doch echt nicht mehr sein.“

„Lieber BVB, es reicht! Jede Saison die gleiche Leier! Hört endlich auf, immer emotional an Personen oder Trainern festzuhalten! Geht endlich nach Fakten vor und damit für den Verein! Sonst ist jetzt schon die Saison vorbei, bevor sie richtig losgeht!“

Die Hauptkritik der Fans: Der BVB halte aus emotionalen Gründen zu lange an Terzic fest. Er erhalte durch seine Verbundenheit zum Verein eine Sonderbehandlung. Sogar erste „Terzic raus“-Tweets sind zu finden.