Borussia Dortmund – Heidenheim: Nach Skandal – BVB-Fans mit deutlicher Botschaft

Es gibt aktuell ein Thema, das in der Fußball-Welt für ordentlich Aufregung sorgt. Beim Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim machten die BVB-Fans darauf aufmerksam.

Worum geht’s genau? In Spanien gibt es Ärger wegen eines Kuss-Skandals. Bei Borussia Dortmund – Heidenheim haben die Fans mit einem Banner eine Botschaft geschickt.

Borussia Dortmund – Heidenheim: Banner nach Kuss-Skandal

Borussia Dortmund empfängt am 3. Spieltag den 1. FC Heidenheim. Im Signal-Iduna-Park haben die BVB-Fans es zum Anlass genommen, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Bei der vergangenen Frauen-Weltmeisterschaft hatte Spanien-Präsident Luis Rubiales bei der Siegerehrung die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst.

Anschließend war der Spanier immer stärker unter Druck geraten. Sein Rücktritt wurde vehement gefordert. Doch Rubiales hat andere Pläne. In einer wütenden Rede vor einer außerordentlichen Generalversammlung des spanischen Verbands hatte er einen Rücktritt abgelehnt. Der Kuss sei in gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, bekräftigte er.

Hermoso hingegen hat das mehrmals bestritten. Spanischen Medienberichten zufolge soll Rubiales die Spielerin auch unter Druck gesetzt haben, ihn öffentlich zu unterstützen. Rubiales‘ Umgang mit den Vorwürfen sorgt auch im Ausland für Empörung. Die BVB-Fans solidarisieren sich beim Heimspiel am Freitagabend (1. September) mit der Spielerin.

„Solidarität mit Hermoso“

Auf einem Banner bei der Partie Borussia Dortmund – Heidenheim steht auf Spanisch: „Yo te creo, Hermana. Solidaritat con Hermoso“ – auf Deutsch übersetzt: „Ich glaube dir, Schwester. Solidarität mit Hermoso.“ Eine nette Geste des BVB-Anhangs, das sofort viral geht. Zahlreiche Fotos des Banners kursieren bereits in den sozialen Medien.

BVB-Fans solidarisieren sich mit Hermoso. Foto: IMAGO/Team 2

Schon vor einer Woche reagierten Fans des SC Freiburgs auf Rubiales und zuvor getätigte Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge. Das Aufsichtsratsmitglied hatte Verständnis für Rubiales‘ Verhalten gezeigt und gesagt: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub – absolut okay.“ Darauf reagierten die Fans der Breisgauer mit: „Faust statt Kuss für Rubiales und Rummenigge – sorry, mit Verlaub – absolut OK.“