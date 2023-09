Borussia Dortmund – Heidenheim: Fans am Boden zerstört! Bittere News vor Spielbeginn

Vor der Partie von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim dreht sich eigentlich alles um den Deadline Day. Denn rund zwei Stunden vor Spielbeginn schließt das Transferfenster in Deutschland. Der BVB hat dann nur noch die Möglichkeit, vertragslose Spieler zu verpflichten.

In diesem Sommer-Transferfenster gab es für die Fans von Borussia Dortmund schon einige Enttäuschungen. Jetzt gibt es vor dem Heimspiel gegen Heidenheim die nächste bittere Nachricht für die Schwarzgelben.

Borussia Dortmund – Heidenheim: Bittere Nachricht vor Spielbeginn

Zunächst zum Sportlichen: Borussia Dortmund empfängt am 3. Spieltag Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Nach zwei enttäuschenden Partien zu Beginn will der BVB den Bundesliga-Neuling aus dem Stadion schießen. Dann sollen die Fans in der frisch gestarteten Saison 2023/24 erstmals glücklich und zufrieden aus dem Stadion gehen. Nicht nur das Ergebnis soll stimmen, auch die Art und Weise, wie die Dortmunder auftreten.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Heftiges Nachtreten gegen Bellingham – diese Aussagen sind brutal

Mit von der Partie wird wohl auch Niclas Füllkrug sein, den der Vizemeister vor dem Deadline Day am Donnerstag (31. August) präsentiert hat. Der Stürmer kommt von Werder Bremen und wird vermutlich zunächst von der Bank aus Platz nehmen.

Es gab beim BVB auch die Hoffnung, dass noch ein weiterer Neuzugang kommen könnte: Armel Bella-Kotchap. Der junge Nationalspieler sollte die Baustelle in der Innenverteidigung schließen. Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels gibt es nur drei Spieler auf der Position.

BVB-Fans am Boden zerstört

Die Chancen standen auch gut, dass sich Bella-Kotchap dem Revierklub anschließen könnte. Eine Leihe inklusive Kaufoption stand im Raum. Doch wenige Stunden vor Spielbeginn der Partie gegen Heidenheim gibt es bittere News für die Fans von Borussia Dortmund: Der Transfer wird nicht zustande kommen.

Als die Uhr 18 Uhr geschlagen hat, hat der BVB weder eine Leihe noch einen festen Wechsel von Bella-Kotchap verkündet. Schon einige Stunden vorher haben mehrere Medien berichtet, dass die Dortmunder im Rennen um den 21-Jährigen ausgestiegen sind. „Das darf nicht wahr sein. Ich habe mir Hoffnungen gemacht, dass er kommt“, „Ich drehe durch. Wieso holen wir ihn nicht?“ und „Der nächste Spieler, der nicht kommt. Ich hasse mein Leben“, heißt es von einigen Fans in den sozialen Netzwerken.

Mehr News für dich:

Doch es kommt noch schlimmer. Bella-Kotchap wird auch nicht zum FC Bayern wechseln. Ein Transfer zum deutschen Rekordmeister ist knapp gescheitert.