Bei Borussia Dortmund schlägt die Stimmung um – Terzic reagiert deutlich

Nach drei Spieltagen hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen schief. Nach dem Remis gegen Bochum verspielt der BVB gegen Aufsteiger Heidenheim eine 2:0-Führung. Obwohl Dortmund noch ungeschlagen ist, herrscht Ratlosigkeit über die Auftritte.

Die Stimmung bei den BVB-Fans schlägt um, nach Abpfiff gab es ein gellendes Pfeifkonzert im Signal Iduna Park. Trainer Edin Terzic hat sich zu der Reaktion der Anhänger von Borussia Dortmund geäußert und zeigt Verständnis.

Borussia Dortmund: Gellendes Pfeifkonzert nach BVB-Blamage

Schon nach 15 Minuten führte Borussia Dortmund mit 2:0 gegen Heidenheim. Alles schien seinen Lauf zu nehmen, alles sah nach einem souveränen Sieg der Dortmunder aus. Doch dann kam in Halbzeit zwei wieder einmal die Wende.

In der 52. Minute hatte der BVB noch Glück, dass der Treffer von Marvin Pieringer wegen Handspiels zurückgenommen wurde. In der 62. Minute folgte dann aber der Anschlusstreffer durch Eren Dinkci und schließlich der Ausgleich von Tim Kleindienst (82./FE).

Die Mannschaft habe, sagte Terzic schonungslos, „ein Gesicht gezeigt, das wir in den vergangenen Jahren sehr häufig gezeigt haben. Das darf einem Top-Team mit derart hohen Ambitionen nicht passieren.“ Er stellte klar: „Es geht darum, alles dem Sieg unterzuordnen. Das ist uns wiederholt nicht gelungen. So wird es schwer sein, irgendwann mal was zu feiern.“

Terzic: „Dürfen uns nicht wundern“

Die Reaktion der Fans fiel nach dem Remis gegen Heidenheim eindeutig aus. Nach Abpfiff gab es ein gellendes Pfeifkonzert im Signal Iduna Park. Eine Reaktion, die Terzic versteht. „Ich kann die Wut und Frustration verstehen, denn ich spüre sie genauso“, sagte der BVB-Trainer.

Und weiter: „Wenn wir es jetzt wiederholt nicht schaffen, die Menschen, die uns so unterstützen, glücklich zu machen, dürfen uns nicht wundern, dass die Stimmung umschlägt und negativ wird.“

BVB-Trainer Terzic ratlos

Sein bitteres Fazit: „Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir gut in die Saison starten und nicht erst in der Rückrunde eine Aufholjagd starten wollen und nicht wieder Punkte liegenzulassen. Und heute haben wir definitiv wieder Punkte liegengelassen. Wir haben die Themen regelmäßig und oft angesprochen – auch in der Vorbereitung.“

Wieso der BVB trotzdem immer wieder in alte Muster verfalle, könne er nur schwer erklären. Es fehle die Konstanz im Spiel und die Leichtigkeit, es über 90 Minuten durchzuziehen. Auf Terzic und sein Team wartet eine ungemütliche Länderspielpause.