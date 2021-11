Borussia Dortmund: BVB-Star plötzlich in Topform – droht ihm jetzt DAS?

Tor gegen Stuttgart, Tor gegen Lissabon, Tor gegen Wolfsburg – Donyell Malen ist nach fast fünf Monaten bei Borussia Dortmund angekommen. Der Stürmer macht endlich das, wofür er geholt wurde – Tore schießen.

Jetzt, wo Malen seine Form endlich gefunden hat, kommt auch Erling Haaland zurück. Für Borussia Dortmund ist das eine hervorragende Nachricht, beim Niederländer könnte das für Probleme sorgen.

Borussia Dortmund: Versetzt Rose Malen jetzt wieder auf die Außenbahn?

Endlich läuft es bei Malen. Gegen den VfB Stuttgart brachte er den BVB in Führung, gegen Sporting Lissabon gehörte er in einer schwachen Mannschaft noch zu den stärksten Akteuren und erzielte am Ende noch ein Tor.

Gegen den VfL Wolfsburg bestätigte Malen nun seine gute Form. In der 55. Minute erzielte er das wichtige 2:1 für den BVB. Malen setzte zum Solo an, zog in die Mitte und setzte den Ball trocken ins linke untere Eck. In der 72. Minute wurde Malen ausgewechselt, Superstar Erling Haaland feierte endlich sein Comeback.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 Weghorst (2.), 1:1 Can (35./FE), 1:2 Malen (55.), 1:3 Haaland (82.)

Im anstehenden Topspiel gegen den FC Bayern München dürfte Marco Rose auf beide Angreifer setzen. Malen könnte das allerdings negativ beeinflussen.

Trifft endlich für den BVB: Donyell Malen Foto: imago images/Kirchner-Media

In den Spielen, wo Malen gemeinsam mit Haaland auf dem Platz stand, musste er meist auf die ungeliebte Außenbahn ausweichen – konnte sich dort nie wirklich entfalten. Das Sturmzentrum gehört dem Norweger.

Rose in der Zwickmühle

Marco Rose steht nun vor einer kniffligen Entscheidung: Versetzt er den formstarken Malen wieder auf die Außenbahn oder sehen wie gegen die Bayern mit einem Doppelsturm die geballte Angriffskraft.

Bei Malen droht bei einer Versetzung auf die Außenbahn ein Rückschritt. (fs)