Borussia Dortmund: Donyell Malen im Winter weg? Gerücht macht plötzlich die Runde

Donyell Malen ist eines der Sorgenkinder von Borussia Dortmund in der aktuellen Saison. Der Niederländer schaffte es in der laufenden Saison bislang viel zu selten zu überzeugen und lies die BVB-Fans stattdessen verzweifeln.

Auch in seinem zweiten Jahr scheint Malen bei Borussia Dortmund noch nicht angekommen zu sein. Aus diesem Grund könnte seine Zeit beim Vizemeister schon bald vorbei sein. Mit dem FC Sevilla soll ein spanischer Top-Klub Interesse am Offensivspieler bekunden.

Borussia Dortmund: Wechselt Malen im Winter?

Wie der italienische Sportjournalist Gianluca Di Marzio berichtet, soll der FC Sevilla an einem Transfer von Donyell Malen interessiert sein. Der Champions-League-Gruppengegner des BVB steht dem Bericht zufolge kurz davor mit Kasper Dolberg seinen Stürmer nach Hoffenheim abzugeben. Als einen möglichen Ersatz sollen die Andalusier dann den Niederländer der Dortmunder auf ihrer Liste stehen haben.

Donyell Malen kam im Sommer 2021 als Ersatz für Jadon Sancho zum BVB. 30 Millionen Euro überwiesen die Verantwortlichen des Vizemeisters damals an die PSV Eindhoven, um sich die Dienste des Niederländers zu sichern. In seinen knapp anderthalb Jahren in Deutschland kommt der 23-Jährige auf 55 Einsätze. In diesen gelangen ihm zehn Tore und neun Vorlagen. In der aktuellen Spielzeit konnte der Niederländer in 17 Spielen ein Tor und drei Vorlagen beisteuern.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Malen?

In den vergangenen Wochen prasselte einige Kritik auf Malen ein. Nicht nur von den Fans der Schwarzgelben, sondern auch von den Verantwortlichen des BVB. Die Möglichkeit eines Tapetenwechsels zog allerdings bislang niemand öffentlich in Betracht. Zuletzt lobte Edin Terzic seinen Schützling sogar noch. „In den vergangenen Monaten sehen wir täglich im Training, wie er trifft. Wir wissen, dass es in den kommenden Spielen passieren wird“, kündigte der 40-Jährige auf der Asienreise an.

Auf dieser zeigte Malen dann auch, welche Qualitäten eigentlich in ihm stecken. In den drei Spielen auf asiatischen Boden erzielte der Niederländer vier Tore und erzwang ein weiteres Eigentor. Sollte sich der 23-Jährige dieses wiedererlangte Selbstvertrauen auch in der Bundesliga-Rückrunde zunutze machen, könnte er für den BVB nochmal richtig wichtig werden. Vorausgesetzt, dass er dann noch das schwarz-gelbe-Trikot trägt.