Borussia Dortmund: Wende im Wechsel-Poker! Wunsch-Transfer vom Tisch?

Bei Borussia Dortmund stehen im Sommer mal wieder große Kaderveränderungen an. Noch immer ist nicht klar, ob Jude Bellingham bleibt, ob Marco Reus seinen Vertrag verlängert und wie die Zukunft von Raphael Guerreiro aussieht. Auf der Zugangsseite erhofft sich der BVB hingegen schon früher etwas mehr Klarheit.

Während der Transfer von Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund fix scheint, steht ein fast schon sicher geglaubter Transfer nun auf der Kippe. Der BVB buhlt schon lange um seinen Wunschspieler. Dieser könnte sich nun jedoch gegen Schwarz-Gelb entscheiden.

Borussia Dortmund: Madrid statt Ruhrpott?

Wechsel innerhalb der Bundesliga waren für den BVB in den vergangenen Jahren stets ein bewährtes Mittel. So sollte es auch mit Frankfurt-Star Daichi Kamada weitergehen. Die Westfalen sollen sich schon seit einigen Monaten intensiv mit dem Japaner beschäftigt haben. Zu Jahresbeginn galt der Transfer schon als nahezu fix. Die Berater von Kamada sollen sich schon das ein oder andere Mal mit BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl getroffen und über ein mögliches Engagement vom 26-Jährigen gesprochen haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Schwarz-Gelb dem Japaner bereits ein fertiges Vertragsangebot vorgelegt haben.

Doch nun scheint es eine Wende zum Nachteil des BVB zu geben. Laut „Sky“ sieht der 26-Jährige seine Zukunft allerdings eher im Ausland. „Dortmund und Kamada ist kalt. Da gibt es seit zwei, drei Wochen keinen Kontakt. Ihn zieht es eher ins Ausland“, verriet Transferexperte Florian Plettenberg in „Transfer Update – die Show“. Genauer gesagt möchte der Frankfurter wohl in die La Liga wechseln. Demnach sind der FC Barcelona und Atletico Madrid am Offensivspieler interessiert. „Wobei die Spur zu Atletico noch eine Nuance heißer ist“, erklärt Plettenberg.

+++ Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen! Star verpasst Pokal-Spiel +++

Ein Abgang aus Frankfurt soll indessen schon länger klar sein. Auch wenn sowohl Kamada als auch die SGE noch nichts offiziell verkündet haben, gilt eine Trennung im Sommer als beschlossene Sache. Dies deutete auch Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Samstagabend (1. April) im Aktuellen Sportstudio des ZDF an. „Bei Daichi Kamada ist es so, dass er uns wahrscheinlich verlassen wird“, erklärte der Funktionär. Kamadas Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der Mittelfeldspieler wird also wahrscheinlich ablösefrei wechseln. Jedoch wohl nicht nach Dortmund.

Bensebaini ab Sommer in Schwarz-Gelb

Anders als Kamada wird Ramy Bensebaini den BVB ab Juli verstärken. Der Linksverteidiger kommt von Borussia Mönchengladbach und soll die Dauer-Baustelle auf der linken Verteidigungsseite schließen. Wie bei Kamada war der BVB auch an dem Algerier frühzeitig dran. Im Gegensatz zum Frankfurter scheint Bensebaini sich aber für den BVB und gegen das Ausland entschieden haben. Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht zwar noch aus, laut Sky soll der 27-Jährige aber schon seinen Vertrag bei der schwarz-gelben Borussia unterschrieben haben. Mit einem Marktwert von knapp 20 Millionen Euro zählt Bensebaini zu den wertvollsten Spielern der Bundesliga, die im kommenden Sommer ablösefrei sind.

Weitere News zum BVB:

Es bleibt also spannend, wie es mit der ein oder anderen Personalie weitergeht. Im Falle eines Abgangs von Superstar Jude Bellingham wird sich der BVB aber wohl weiter nach einem Nachfolger umsehen müssen. Daichi Kamada wird aller Voraussicht nach nicht zu Borussia Dortmund, sondern eher nach Spanien wechseln.