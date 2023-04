Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen! Star verpasst Pokal-Spiel

Die Verletzungssorgen bei Borussia Dortmund nehmen einfach kein Ende. Nach dem Nico Schlotterbeck schon mit einem Muskelfaserriss einige Wochen fehlen wird, muss BVB-Coach Edin Terzic kurzfristig auf einen weiteren Spieler verzichten.

Bislang war noch unklar, ob Borussen-Stürmer Sebastien Haller im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (Mittwoch, 5. April, 20:45 Uhr) zum Einsatz kommen kann. Noch am Dienstagmorgen hielt sich Edin Terzic diese Option offen. Bei der Abreise von Borussia Dortmund Richtung Sachsen am Dienstagabend folgte jedoch die bittere Gewissheit. Das Team fliegt ohne den Angreifer nach Leipzig.

Borussia Dortmund: Nächster Ausfall bei Schwarz-Gelb

Während der Länderspielpause hoffte man beim BVB, dass sich die angespannte Personallage etwas entspannen würde. Doch nur wenige Tage nach dem sich Innenverteidiger Nico Schlotterbeck verletzte, folgte nun eine weiterer bittere Nachricht für alle Borussen: Sebastien Haller ist nach seinem Schlag aufs Knie im Spiel gegen die Bayern nicht rechtzeitig fit geworden und reist nicht mit dem Team zum Pokal-Knaller nach Leipzig.

Der Ivorer hatte seit dem Auswärtsspiel im München mit Knieproblemen zu kämpfen und konnte am Montag (3. April) noch nicht wieder ins Training einsteigen. Bei der 2:4-Niederlage bei den Bayern musste Haller nach seiner Verletzung in der 60. Minute ausgewechselt werden. Ob der Angreifer für das Bundesliga-Spiel gegen Union wieder zur Verfügung stehen wird, ist derweil noch unklar. Im Kampf um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale wird er seinem Team in jedem Fall nicht helfen können.

+++ Borussia Dortmund: Star zögert bei Vertragsverlängerung – hat er andere Pläne? +++

Zuletzt absolvierte der BVB-Stürmer alle Partien von Anfang an. Durch seinen Ausfall könnten nun andere Spieler die große Chance bekommen, sich zu beweisen. Neben Donyell Malen und Anthony Modeste ist auch Borussen-Youngster Youssoufa Moukoko wieder eine Alternative. Knapp zwei Monate nach seinem Syndesmosebandanriss kam der junge Stürmer gegen Bayern München erstmals wieder zum Einsatz. Ob Terzic Moukoko jedoch direkt wieder von Anfang an spielen lässt ist fraglich. Für wen sich der BVB-Coach im Endeffekt entscheidet bleibt also noch abzuwarten.

Reyna wieder im Kader, Meunier fehlt weiter

Eine gute Nachricht gibt es jedoch für den BVB: Gio Reyna reiste mit dem Team nach Leipzig und wird demnach in den Kader zurückkehren. Zuletzt fehlte er aufgrund eines Infektes. Während der US-Youngster wieder an Board ist, fehlt Thomas Meunier weiterhin. Für den belgischen Nationalspieler reichte es wegen Rückenproblemen nicht. Wie bei Haller hoffte der BVB bis zuletzt, dass Meunier für das Leipzig-Spiel wieder zur Verfügung stehen wird. Doch seine Seuchen-Saison setzt sich fort. Der Belgier fehlte in der laufenden Saison immer wieder. Nach dieser schwierigen Saison gilt ein Abgang im Sommer als sehr wahrscheinlich.

Weitere News zum BVB:

Mit Reyna aber ohne Schlotterbeck, Haller und Meunier geht es für Borussia Dortmund also gegen RB Leipzig. Nach dem Dämpfer gegen die Bayern möchte Schwarz-Gelb mit einem Sieg in dem Pokal-Knaller wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Terzic erklärte in der Pressekonferenz vor dem Spiel, dass Dortmund nur aus einem Grund nach Leipzig reist: das Halbfinale des DFB-Pokals zu erreichen.