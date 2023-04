Borussia Dortmund: Aussagen lassen aufhorchen – spielt der BVB seine CL-Spiele bald in den USA?

Gerade erst kämpfen die Fans von Borussia Dortmund gegen den Einstieg eines Investors bei der DFL. Die großen Sorgen: Eine weitere Zerstückelung des Bundesliga-Spieltags und Spiele, die im Ausland ausgetragen werden.

++ Jadon Sancho: Bitterer Rückschlag für Ex-BVB-Star – für den großen Traum muss er von vorne anfangen ++

Eine Sorge, die sich in der Champions League schon bald bewahrheiten könnte. Dort kann die UEFA ohnehin schalten und walten, wie sie will. Bei den neusten Aussagen von Präsident Aleksander Ceferin horcht aber nicht nur Borussia Dortmund auf.

Borussia Dortmund: Dauergast in der Champions League

Die Königsklasse ist das Highlight der Saison und beim BVB mittlerweile auch immer das Minimalziel. Letztmals konnten sich die Dortmunder im Jahr 2015 nicht für den höchsten europäischen Wettbewerb qualifizieren.

++ Jude Bellingham: Irre Wende? BVB-Star soll sich plötzlich ganz anders entschieden haben! ++

Für die Fans sind Auswärtsreisen trotz des Erlebnisses stressig. Unter der Woche für ein Spiel, das meist erst um 21 Uhr stattfindet, durch Europa düsen – dafür nimmt der ein oder andere Anhänger von Borussia Dortmund sogar Urlaub auf sich. Doch in Zukunft könnte all das zum kleinsten Problem werden. Denn die UEFA schielt auf den amerikanischen Markt.

Erst das Finale – und dann?

Präsident Ceferin äußert jetzt öffentlich Überlegungen, das Finale seines Premium-Wettbewerbs in die USA zu verlegen. „Es ist möglich“, sagte er bei „Men in Blazers“. „Wir haben angefangen, darüber zu diskutieren.“ Derzeit sind noch drei Finals geplant. In dieser Saison spielen die Finalisten in Istanbul, ein Jahr später in London und 2025 in München. „Danach sehen wir weiter“, so Ceferin.

In den Vereinigten Staaten sei Fußball mittlerweile sehr populär, so der UEFA-Präsident. Daher sei es ein „sehr wichtiger und vielversprechender Markt für die Zukunft.“ Bleibt die Frage, ob es, einmal damit angefangen, beim Finale in Übersee bleibt, oder ob auch weitere Spiele verlegt werden.

Borussia Dortmund kann erstmal durchatmen

Konkret dürfte der BVB also angesichts der Pläne erstmal durchatmen, da vor 2026 Spiele außerhalb von Europa kein Thema werden dürften. Danach müsste es für die Schwarz-Gelben ins Finale gehen – zumindest vorerst.

Hier bekommst du mehr Nachrichten:

Wie sehr das den Fans von Borussia Dortmund gegen den Strich gehen dürfte, kann man leicht erahnen. Am vergangenen Wochenende protestierte die Südtribüne laut gegen die Investor-Pläne der DFL, die Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mitträgt. Mehr zu der Sorge vor Bundesliga-Spielen im Ausland liest du hier >>>