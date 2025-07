Neuer Stürmer gesucht – wird Borussia Dortmund HIER fündig?

38 Tore und neun Assists in 50 Pflichtspieleinsätzen. Serhou Guirassy ist in seiner Premierensaison bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen. Der 29-Jährige fungiert gewissermaßen als Lebensversicherung von Schwarz-gelb.

Doch wie sieht hinter dem Guineer aus? Die kurze und nüchterne Antwort: dünn. Denn einen direkten Ersatzspieler für die Neunerposition hat Borussia Dortmund nicht im Kader. Maximilian Beier oder Karim Adeyemi können diese Position zwar bekleiden, sind primär aber auf den Außenbahnen zuhause. Schlägt der BVB nun bei einem Top-Torjäger zu?

Wird Turgeman für Borussia Dortmund interessant?

Den Namen Dor Turgeman werden wohl nur die wenigsten Fußball-Fans schon einmal gehört haben. Kein Wunder, schließlich kickte der 21-jährige Israeli bislang nur in der heimischen Liga. Dort feierte Turgeman in der abgelaufenen Saison jedoch seinen Durchbruch.

In 44 Pflichtspieleinsätzen konnte Turgeman starke 20 Tore erzielen, dazu legte der Mittelstürmer weitere sechs Treffer auf. Der beidfüßige Youngster hatte damit großen Anteil an der erfolgreich verteidigten Meisterschaft von Maccabi Tel Aviv. Seine Zahlen erinnern jedenfalls stark an diejenigen von Guirassy.

Kommt Turgeman zum Schnäppchenpreis?

Vertraglich ist Turgeman indes noch bis 2026 an Tel Aviv gebunden, allerdings beinhaltet der Kontrakt eine vereinsseitige Option zur Verlängerung um ein Jahr bis 2027. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass Maccabi diese zieht, sollte es nicht zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung kommen.

Ohnehin ist jedoch davon auszugehen, dass Turgeman im Falle eines Transfers nicht allzu teuer wird. Eine mögliche Ablösesumme dürfte sich wohl jenseits der 5-Millionen-Marke bewegen. Für Borussia Dortmund wäre dieser Betrag sicher zu bewerkstelligen. Möglicherweise schaut die Scouting-Abteilung des BVB bei Turgeman in diesem Sommer also noch einmal genauer hin.