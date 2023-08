Borussia Dortmund: Bitter! Nächster Transfer-Rückschlag für den BVB

In diesem Sommer-Transferfenster gab es für Borussia Dortmund so einige Rückschläge. Sicher geglaubte Deals wie mit Edson Alvarez oder Ivan Fresneda scheiterten am Ende doch noch. Mit Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer konnte der BVB immerhin drei Spieler verpflichten.

Ein weiteres Talent stand bei Borussia Dortmund wohl ganz oben auf der Liste. Doch der BVB hat im Tauziehen um das Juwel offenbar den Kürzeren gezogen.

Borussia Dortmund im Transfer-Poker ohne Chance

Mit Jadon Sancho hat es bei Borussia Dortmund wunderbar geklappt. Deshalb dachten sich die Schwarzgelben, dass man es erneut bei Manchester City versucht. Mit Carlos Borges hat der Premier-League-Klub nämlich einen talentierten Flügelstürmer, an dem viele Vereine großes Interesse haben – auch der BVB.

Ein Blick auf die Zahlen des Youngsters, der bisher lediglich bei der U21-Mannschaft von Portugal zum Einsatz kam, zeigt, was die Klubs in ihm sehen. In 24 Spielen schoss er 21 Tore und legte elf weitere auf. Auch ansonsten erinnert der 19-Jährige von der Spielweise an Sancho. Er wäre ein optimaler Spieler für die Außenpositionen beim deutschen Vizemeister.

Doch im Transfer-Poker haben die Dortmunder wohl das Nachsehen. Ajax Amsterdam soll laut Transfer-Experte Fabrizio Romano kurz vor der Verpflichtung des 19-Jährigen sein.

Ajax sticht den BVB aus

Das portugiesische Talent wird es also nicht zu Borussia Dortmund ziehen. Die Amsterdamer zahlen demnach 20 Millionen Euro an Manchester City. Doch der englische Meister hat sich eine Rückkaufklausel gesichert. Wie hoch die sein soll, ist jedoch nicht bekannt. Neben Ajax und Dortmund sollen auch Eintracht Frankfurt und West Ham United interessiert gewesen sein.

Carlos Borges wird wohl nicht zum BVB wechseln. Foto: IMAGO/Shutterstock

Damit kassiert der BVB nach Ivan Fresneda, Edson Alvarez und Enzo Le Fee den nächsten Transfer-Rückschlag allein in diesem Sommer. Lediglich Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer konnte Sportdirektor Sebastian Kehl bislang als Verstärkung präsentieren.

Doch die Schwarzgelben haben noch Zeit. Bis zum 1. September um 18 Uhr ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet. Welche Neuzugänge noch präsentiert werden, wird sich zeigen.