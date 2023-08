Borussia Dortmund: Flop blickt traurig auf BVB-Zeit zurück – „Vom ersten Tag an klar“

Sein Wechsel zu Borussia Dortmund sorgte für Aufsehen und am Ende blieb er nur ein Jahr. Die Rede ist von Anthony Modeste, der die Schwarzgelben erwartungsgemäß nach nur einem Jahr auch schon wieder verlassen hat.

Nun hat sich der Angreifer nach seinem Abgang von Borussia Dortmund zu Wort gemeldet. Zum einen freut er sich darüber, endlich mal in der Champions League gespielt zu haben. Doch die Zeit beim Revierklub war nicht immer schön.

Borussia Dortmund: Flop blickt traurig auf BVB-Zeit zurück

Als es im vergangenen Jahr die Schocknachricht gab, dass Sebastien Haller an Hodenkrebs erkrankte, musste Borussia Dortmund reagieren. Die Schwarzgelben verpflichteten Anthony Modeste damals vom 1. FC Köln für etwas mehr als fünf Millionen Euro. Ein Transfer, mit dem nicht jeder beim BVB einverstanden war.

Auch interessant: Borussia Dortmund sitzt weiter auf dem Trockenen – wird DAS zu einem großen Problem?

Und dem ist sich auch Modeste bewusst gewesen. Zwar kam er zu Beginn der Saison zu einigen Einsätzen, spielte aber nach der Rückkehr von Haller gar keine Rolle mehr.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

„Ich habe mich wirklich für ihn gefreut“, erklärt Modeste gegenüber dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Doch für ihn selbst war es nicht mehr so schön. Er war sich bereits bei seiner Ankunft bewusst, dass er nur noch auf der Bank Platz nehmen werde. „Ich wusste, warum ich geholt worden war. Die Dinge waren demnach vom ersten Tag an klar.“

Modeste denkt nicht ans Karriereende

21 Pflichtspiele sind es am Ende für Borussia Dortmund gewesen. Die meisten Spiele davon kam er von der Bank. „Ich war in erster Linie froh, erstmals in meiner Karriere an der Champions League teilgenommen zu haben“, begründete Modeste seinen Wechsel von Köln zum BVB: „Es ist ein attraktiver Wettbewerb, den ich unbedingt kennenlernen wollte.“ Zwei Tore konnte der Angreifer erzielen, einen weiteren Treffer legte er vor.

Mehr News für dich:

Seit seinem Abgang ist der Franzose vereinslos. Wohin es ihn ziehen wird, ist unklar. „Im Moment weiß ich noch nicht genau, wo ich in der neuen Saison spielen werde. Fest steht: Ich werde ganz sicher nicht meine Fußballschuhe an den Nagel hängen“, so der 85-fache Bundesliga-Torschütze deutlich.