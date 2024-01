Borussia Dortmund: Reus-Nachfolger gefunden? BVB mischt bei Top-Talent mit

Can Uzun ist einer der Durchstarter der Hinrunde. Der 18-Jährige sorgte beim Zweitligist 1. FC Nürnberg für mächtig Aufsehen, avancierte auf Anhieb zum besten Torjäger des „Glubbs“ und schoss sich damit in die Notizbücher zahlreicher Vereine – offenbar auch bei Borussia Dortmund.

Die Schwarz-Gelben sollen Can Uzun auf dem Zettel haben und an einem Transfer arbeiten. Der 18-Jährige könnte bei Borussia Dortmund perspektivisch als Nachfolger von Marco Reus aufgebaut werden. Ein Wechsel ist aber wohl erst im Sommer ein Thema.

Borussia Dortmund: Wird Uzun der Reus-Nachfolger?

Schon vor einigen Tagen berichtete das spanische Portal „Revelo“ vom Interesse des BVB, jetzt legt die „Bild“ nach: Borussia Dortmund soll im Werben um Can Uzun mitmischen. Demnach denke man in Dortmund darüber nach, den Angreifer als Nachfolger von Marco Reus aufzubauen. Reus ist inzwischen 34 Jahre alt, sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Wie und ob es für ihn beim BVB weitergeht, ist noch unklar.

+++ Borussia Dortmund heiß auf Shootingstar – er verdreht halb Europa den Kopf +++

Neben Borussia Dortmund sind weitere Klubs aus ganz Europa interessiert. Unter anderem werden der FC Sevilla, Brighton Hove & Albion und Galatasaray Istanbul genannt. Gut für den BVB: Uzun soll einen Wechsel in die Bundesliga bevorzugen und nach „Bild“-Infos ist Bayern München entgegen anders lautender Berichte nicht an einer Verpflichtung interessiert.

Can Uzun vom 1. FC Nürnberg ist einer der Shootingstar der Saison. Foto: IMAGO/Zink

Uzun sorgte gleich beim Saisonauftakt im DFB-Pokal für mächtig Aufsehen. Gegen den FC Oberneuland erzielte er drei Treffer, bereitete zwei weitere Tore vor. Schnell bewies er, dass das keine Eintagsfliege war. Sechs Treffer legte er in 15 Bundesliga-Spielen nach.

Das könnte dich auch interessieren:

Wechsel im kommenden Sommer?

Ein Wechsel steht wohl erst im kommenden Sommer an. Die Rückrunde will er demnach noch bei Nürnberg spielen und dann zu einem Top-Klub wechseln. Das passt auch dem BVB in den Kram, im Winter könnte man eine solche Verpflichtung wohl nicht stemmen. Im Gespräch sind mindestens zehn Millionen Euro Ablöse. Sein Vertrag bei Nürnberg läuft zwar noch bis 2027, die Nürnberger würden aber wohl verkaufen. Für sie wären Transfereinnahmen in dieser Größenordnung ein Segen.