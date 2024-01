Borussia Dortmund heiß auf Shootingstar – er verdreht halb Europa den Kopf

Er ist das neuste Juwel von Royal Union Saint-Gilloise. Kaum jemand hatte ihn im Sommer auf dem Schirm, doch jetzt will ihn jeder haben – auch Borussia Dortmund. Die Rede ist von Mohamed Amoura.

Borussia Dortmund soll sehr interessiert an dem 23-jährigen Angreifer sein, der aktuell in Belgien alles kurz und klein schießt. Allerdings ist der BVB mit seinem Interesse nicht allein.

Borussia Dortmund heiß auf Amoura

Für vier Millionen Euro Ablöse wechselte Mohamed Amoura in diesem Sommer vom FC Lugano zu Union SG. Mit zehn Treffern in 36 Spielen hatte er dort eine ordentliche, aber keine spektakuläre Quote. Erst sein Wechsel nach Belgien ließ den Stürmer regelrecht explodieren.

22 Spiele, 16 Tore, 2 Vorlagen – so lautet die überragende Statistik von Amoura nach nur einem halben Jahr bei Saint-Gilloise. Er ist nach Victor Boniface der nächste Stürmer, der bei den Belgiern durch die Decke geht. Und spätestens seit seiner Gala beim 2:1-Erfolg gegen den FC Liverpool hat ihn ganz Europa auf dem Schirm.

Klubs stehen Schlange

Nach Informationen von „La Gazette du Fennec“ ist das Interesse in der Premier League besonders groß. Der FC Liverpool, Arsenal, die Wolverhampton Wanderers und auch Brighton & Hove Albion werden genannt, wobei Brighton wohl die besten Chancen hat. Mit Tony Bloom haben Brighton und Union Saint-Gilloise den gleichen Besitzer.

Aber die Premier League-Klubs sind mit ihrem Interesse nicht allein. Auch Borussia Dortmund, Olympique Marseille (Frankreich), Olympique Lyon (Frankreich) und AC Mailand (Italien) sollen heiß auf Amoura sein. Es dürfte also ein harter Kampf werden.

Erst kürzlich sagte der 23-Jährige: „Ich kümmere mich nicht um solche Dinge. Das überlasse ich meinem Agenten. Aber ich habe immer noch Träume. Zum Beispiel in der Premier League zu spielen. Als ich jung war, habe ich mir oft die Spiele in England angesehen. Jedes Spiel ist ein Derby. Diese Intensität findet man nirgendwo sonst.“