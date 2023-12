Zahlt Borussia Dortmund eine Rekordablöse? Juwel auf dem Radar aufgetaucht

Winterzeit ist Transferzeit. Während es draußen kalt ist, wird in der Gerüchteküche umso heißer gekocht. Wie immer ist dabei auch Borussia Dortmund betroffen. Durch die sportliche Krise steht die Mannschaft auf dem Prüfstand.

Besonders gern hätte Borussia Dortmund wohl einen neuen Linksverteidiger. Mit Ramy Bensebaini ist man noch nicht glücklich. Zudem fehlt der Algerier im Januar, da er beim Afrika-Cup spielt. Jetzt rückt zunächst aber eine Sturm-Juwel ins Rampenlicht.

Borussia Dortmund: Shootingstar aus der 2. Liga

Denn während hinten links ein Spieler kommen soll, der dem BVB sofort weiterhelfen kann, hört die Suche nach Talenten nicht auf. Es ist und bleibt Teil der schwarz-gelben DNA, vielversprechende Nachwuchsspieler zu holen und diese groß rauszubringen.

Das hat bei Jude Bellingham geklappt, bei Erling Haaland sowieso und natürlich auch bei Jadon Sancho. Ist Can Uzun der Nächste? Mit gerade mal 18 Jahren sorgt Uzun beim 1. FC Nürnberg in der 2. Liga schon für mächtig Wirbel. In dieser Saison gelangen ihm bereits sechs Tore, schon jetzt gilt er mit Schalke-Juwel Assan Ouedraogo als wertvollster Spieler der Liga.

Can Uzun sorgt für Aufsehen. Foto: IMAGO/Zink

Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund ein Interesse an Uzun nachgesagt wird. So berichtet es das spanische Portal „Relevo“. Demnach befinde man sich mit dem FC Sevilla und Bayern München in einem Wettstreit um die Dienste des Stürmers.

Nürnberg will Rekordablöse

Klar ist schon jetzt, dass Uzun sicherlich kein Schnäppchen wäre. Dem Vernehmen nach will der 1. FC Nürnberg bei einem Wechsel eine Rekordablöse von zehn Millionen Euro sehen. Damit würde Uzun zum teuersten Spielerverkauf des Clubs aufsteigen. Da er noch einen Vertrag bis 2027 hat, hat man alle Trümpfe in der Hand.

Und so ist es erstmal unrealistisch, dass sich der BVB noch in diesem Winter um Uzun bemüht. Sportdirektor Sebastian Kehl hat schlicht andere Baustellen und zu wenig Geld, um einen Winter-Wechsel dieser Art zu stemmen.

Sollte Uzun allerdings bis Sommer in Nürnberg bleiben, könnte das Gerücht um Borussia Dortmund wieder heiß werden. Ganz glücklich ist man mit der Ausbeute seiner Stürmer aktuell auch beim Vizemeister nicht.