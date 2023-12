Borussia Dortmund: Irre Kehrtwende bei Wechsel-Kandidat? „Das muss geklärt werden“

Er galt bereits als sicherer Verkaufskandidat – doch dann feierte er ein völlig überraschendes Comeback. Die Rückkehr von Thomas Meunier in den Profi-Kader von Borussia Dortmund hatte wohl niemand für möglich gehalten. Und plötzlich könnte wieder mehr drin sein.

+++ BVB wird grün vor Neid – Konkurrenz feiert Wechsel-Coup +++

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Belgiers bei Borussia Dortmund aus. Jetzt schlägt Meunier jedoch Töne an, die auf eine irre Kehrtwende hindeuten könnten. Spielt er sich beim BVB doch noch fest?

Borussia Dortmund: Meunier wieder da

„Ach, der spielt noch bei uns?“ – so oder so ähnlich dürfte die Reaktuion mancher BVB-Fans ausgefallen sein, als Edin Terzic Meunier beim Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen Anfang Dezember in der Schlussphase einwechselte. Es war sein erster Bundesliga-Einsatz seit Mitte März.

+++ Autsch! Juwel Bynoe-Gittens enthüllt schmerzhaftes Verletzungs-Detail +++

Meunier und die Borussia – die beiden wurden gemeinsam nie so recht warm. Der Rechtsverteidiger konnte die hohen Erwartungen an ihn nie erfüllen. Im Sommer sollte er eigentlich schon verkauft werden. Weil er sich in der Vorbereitung verletzte wurde daraus allerdings nichts.

Stattdessen ging es in die Reha – und Borussia Dortmund musste noch immer sein üppiges Gehalt bezahlen. Dass er zuletzt wieder eine Option hinten rechts war, ist den zahlreichen andere Verletzungen geschuldet. Und doch spricht er nun von einem möglichen Verbleib.

Bleibt Meunier?

Gegenüber dem belgischen Radiosender „RTBF“ sagt er nun, dass er in Gesprächen mit den Bossen genau herausfinden will, wie seine Rolle im Ruhrgebiet gesehen wird. „Rechnen sie damit, dass ich spiele? Soll ich mich trotz allem nach einer anderen Option umsehen? Das muss geklärt werden“, erklärt er.

Selbstsicher meint er, dass er vielen Vereinen helfen könnte – auch kurzfristig. Damit spielt er auf einen möglichen Winterwechsel an. Aber: „Plan A ist es, in Dortmund zu spielen“, so Meunier.

Weitere News kannst du hier nachlesen:

Wie es für ihn ausgeht, bleibt abzuwarten. Letztlich scheint es zumindest unwahrscheinlich, dass Borussia Dortmund den auslaufenden Vertrag nochmals verlängert. Findet man während des Winterfensters keinen dringend benötigten Außenverteidiger, könnte Meunier aber zumindest für die Rückrunde weiter ein Kandidat sein.