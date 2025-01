Borussia Dortmund: Es wird immer übler! Nach der Bremen-Enttäuschung sind die Folgen sichtbar

Es wurde wieder nichts mit einem Sieg! Borussia Dortmund wartet seit sechs Spielen wieder auf drei Punkte. Auch gegen Werder Bremen konnten die Schwarzgelben nicht als Gewinner vom Platz gehen, obwohl es lange Zeit danach aussah.

Doch aus einer 2:0-Führung wurde am Ende ein 2:2-Unentschieden. In den vergangenen Wochen ist Borussia Dortmund in der Bundesliga-Tabelle immer weiter abgestürzt – und es kommt noch schlimmer.

Borussia Dortmund: Wieder kein Sieg

Das erste Spiel nach dem Aus von Cheftrainer Nuri Sahin endet mit einem Unentschieden. Borussia Dortmund zeigte zwar eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Partien, dennoch ist das 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen zu wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der BVB bis zur 65. Minute mit 2:0 führte.

Allerdings wurden die Bremer in Überzahl – Nico Schlotterbeck flog in der 21. Minute mit Notbremse vom Platz – immer stärker und konnten durch einen Doppelschlag zwei Tore erzielen. Am Ende hätte es sogar noch schlimmer werden können. Werder drängte auf den 3:2-Treffer, allerdings konnte dieser verhindert werden.

Ein Punkt ist besser als keiner. Das wird sich der BVB vielleicht denken, doch der Rückstand auf die internationalen Plätze – vor allem auf die Champions League – wird immer größer. Denn die Konkurrenz holte wichtige Zähler.

Rückstand auf internationale Plätze wird größer

Beispielsweise der FSV Mainz 05, der drei Punkte gegen den VfB Stuttgart holte und nun fünf Zähler Vorsprung auf Borussia Dortmund hat. Die Mainzer stehen auf Platz sechs, der die Conference League bedeuten würde. Auf Platz fünf sind es sechs Punkte Rückstand für den BVB – genauso auf Platz vier, der für die Champions League reicht.

Davon kann der BVB aktuell aber nur träumen. Aktuell stehen die Schwarzgelben auf Platz zehn und könnten immer weiter nach unten gereicht werden. Die unteren Teams holen nämlich auf und könnten die Dortmunder bei weiteren Niederlagen auf die Ränge 12 und 13 verdrängen. Dabei stand der Revierklub vor einigen Spieltagen noch auf Platz fünf!

Gelingt die Wende nicht, kann sich der BVB von einem internationalen Wettbewerb im kommenden Jahr komplett verabschieden. Der Absturz hat aktuell heftige Folgen – und es könnte noch schlimmer kommen.