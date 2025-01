Borussia Dortmund – Bremen: BVB-Krise setzt sich fort! Fans platzt endgültig der Kragen

Auch unter einem neuen Trainer klappt es für Borussia Dortmund nicht! Nach dem Aus von Nuri Sahin saß Interimscoach Mike Tullberg auf der BVB-Bank und erlebte eine unglückliche Premiere gegen Werder Bremen.

Der BVB schaffte es nämlich nicht, eine 2:0-Führung über die Zeit zu bringen. Dabei spielte Borussia Dortmund gegen Bremen sogar lange in Unterzahl. Die Enttäuschung bei den Anhängern ist groß. Am Ende konnte sogar Schlimmeres verhindert werden.

Borussia Dortmund enttäuscht auch gegen Bremen

Vier Niederlagen, ein Unentschieden: So liefen die vergangenen fünf Pflichtspiele für Borussia Dortmund. In diesem Jahr konnte der BVB nicht einmal gewinnen. Gegen Werder Bremen sah es lange danach aus, als würde endlich der Befreiungsschlag gelingen, doch am Ende wurde es die nächste Enttäuschung.

Auch interessant: BVB – Bremen: Doppelter Schock bei Tullberg-Premiere

Die Premiere von Interimstrainer Mike Tullberg begann mehr als nur furios. Nico Schlotterbeck flog nach 21 Minuten mit einer Notbremse vom Platz, wenig später sorgte Serhou Guirassy für die BVB-Führung. In Unterzahl konnten die Schwarzgelben sogar auf 2:0 erhöhen, als die 2. Halbzeit nur wenige Minuten zuvor wieder angepfiffen wurde.

Die Freude bei den BVB-Fans war groß. Gibt es etwa endlich den ersten Sieg? Die Antwortet lautet „Nein“. Bremen konnte nämlich innerhalb von sieben Minuten zwei Tore erzielen.

BVB-Fans außer sich

Ausgerechnet zwei ehemalige Spieler von Borussia Dortmund trafen für Werder Bremen: Leo Bittencourt und Marvin Ducksch ließen die BVB-Träume von drei wichtigen Punkte platzen. Es hätte dabei sogar noch schlimmer kommen können. In der Schlussphase drückten die Bremer nämlich auf den Siegtreffer. Am Ende zitterten sich die Schwarzgelben zu einem Punktgewinn.

Das Unentschieden war letztlich für den Revierklub zu wenig. In den sozialen Netzwerken waren die BVB-Fans dementsprechend bedient. „Wie kann man nach einer 2:0-Führung so schlecht verteidigen?“, „Das Problem lag nicht an Sahin. Die Spieler sind einfach nur eine Katastrophe“ und „Das kann nicht wahr sein. Drei sichere Punkte einfach so hergegeben. Werden wir überhaupt jemals wieder gewinnen?“, heißt es von verzweifelten Anhängern auf X (ehemals Twitter).

Mehr Nachrichten für dich:

Zeit zum Ausruhen gibt es bei Borussia Dortmund nicht viel. Weiter geht es für den BVB nämlich schon am Mittwoch (29. Januar) in der Champions League. Es steht der letzte Spieltag an. Das direkte Weiterkommen ins Achtelfinale ist allerdings schwierig. Für die Dortmunder geht es wohl in die Playoffs.