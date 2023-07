Borussia Dortmund: Brandt erfüllt sich Kindheitswunsch – da staunt sogar Adeyemi

Aktuell ist Julian Brandt mit Borussia Dortmund im Trainingslager in den USA. Dort stehen neben harten Trainingseinheiten auch einige Testspiele an. Bevor der BVB nach Amerika geflogen ist, erfüllte sich der Nationalspieler einen Kindheitswunsch.

Der Star von Borussia Dortmund erklärte, dass er ein großer Fan der Anime-Serie „One Piece“ sei. Jetzt erfüllte er sich einen Traum und lässt selbst Teamkollege Karim Adeyemi staunen.

Borussia Dortmund: Brandt erfüllt sich Kindheitswunsch

Der Job als Fußballer ist sicherlich ein großes Privileg. Viele Sportler schätzen das auch. Julian Brandt von Borussia Dortmund hat aber noch einen anderen Traum. „Ich bin großer Anime-Fan. Da bin ich in der Kindheit hängengeblieben. Ich habe immer viele Sachen geschaut. Bis heute schaue ich die Serie One Piece“, verrät der Nationalspieler vor einigen Wochen.

Jetzt hat er sich einen großen Traum erfüllt und ist die deutsche Synchronstimme für einen der Charaktere. Ein Synchronsprecher des Hauptcharakters habe ihm schon vor einigen Monaten mal geschrieben, ob er denn nicht Lust hätte, mitzumachen. „Er kam auf die glorreiche Idee, ob ich darauf Bock hätte“, sagte der BVB-Star im Rahmen der US-Tour: „Da hat er bei mir natürlich offene Türen eingerannt.“ Natürlich sagte der Mittelfeldspieler zu.

Brandt fuhr nach München und durfte sich in einem TV-Studio sein Kindheitswunsch erfüllen. „Es ist eine Branche, die echt unterschätzt wird. Was die Jungs und Mädels leisten, das ist echt ein Brett und hammerhart. Da war ich am Set echt am Schwitzen“, blickt der BVB-Profi zurück.

Adeyemi freut sich für Brandt

Im Kader von Borussia Dortmund gibt es aber noch einen anderen Profi, der ebenfalls ein großer Anime-Fan ist: Karim Adeyemi. Seine Schienbeinschoner zeigen sogar die Hauptfiguren von One Piece. Er freut sich für Brandt.

„Ich habe es ihm gegönnt, weil ich ja weiß, wie sehr er One Piece mag. Anschließend habe ich ihn aber natürlich darüber ausgefragt, ich finde das sehr interessant. Wir sind mit der Serie aufgewachsen“, sagt Adeyemi im Interview mit der „WAZ“.

Und wann ist es so weit, bis die Folge mit Brandt ausgestrahlt wird? Bis zum Ende des Jahres muss der Nationalspieler sich noch gedulden, bis er sich selbst als Synchronsprecher hören kann.