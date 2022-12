Borussia Dortmund verhandelt mit Bensebaini! Fans haben Zweifel – zu Recht?

Auf der linken Defensivseite könnte es bei Borussia Dortmund bald eine Veränderung geben. Raphael Guerreiro soll den Verein verlassen, Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach ihn ersetzen. Gespräche zwischen dem BVB und dem Bundesliga-Star laufen. Bei den Fans von Borussia Dortmund sind die Meinungen über eine mögliche Verpflichtung gespalten. Passt Ramy Bensebaini wirklich zum BVB?

Gerüchte über eine mögliche Verpflichtung von Ramy Bensebaini gibt es schon länger. Jetzt offenbarte sein Berater Jaspal Singh Gill gegenüber „Sport1“: „Ich kann bestätigen, dass es Gespräche mit dem BVB gibt.“ Eine zeitnahe Einigung, wie „Sky“ sie zuvor aber ankündigte, gibt es demnach aber nicht. Man spreche mit mehreren internationalen Top-Klubs.

Borussia Dortmund: Gespräche mit Bensebaini laufen

Aus wirtschaftlicher Sicht würde der Transfer für den BVB Sinn ergeben. Bensebainis Vertrag in Gladbach läuft zum Saisonende aus. Es wäre also keine Ablöse für den algerischen Linksverteidiger fällig. Fohlen-Coach Daniel Farke sagte im November über den 27-Jährigen: „Ramy ist ein außergewöhnlicher Spieler, für mich der kompletteste Linksverteidiger der Bundesliga.“ Die Fans von Borussia Dortmund sehen das aber nur bedingt so.

„Es ist, glaube ich, ein Fehler, Bensebaini zu holen. Nicht, weil er so schlecht ist, sondern weil er nicht das ist, was wir brauchen. Wir legen uns so auf eine Viererkette fest und er bringt (sowie Rapha) kaum Dynamik mit“, meint ein User bei Twitter. Ein anderer schreibt: „Bensebaini ist ein guter Fussballspieler, der woanders bestimmt gut aufspielen wird, aber beim BVB wird das nichts. Der Kader braucht ein anderes Kaliber.“

BVB-Fans haben ihre Zweifel

Es gibt aber auch Befürworter einer Bensebaini-Verpflichtung: „Mit Ramy Bensebaini bekommt der BVB einen schnelleren, zweikampf- und kopfballstärkeren Spieler, der günstiger und jünger als Guerreiro ist. Er kennt sich mit dem Kerngeschäft der Bundesliga bestens aus und hat in dieser Saison 5-mal eine Hütte gemacht als LV“, schreibt ein BVB-Fan bei Twitter.

Ist Ramy Bensebaini der richtige Mann für den BVB? Foto: IMAGO / pepphoto

Bensebaini wechselte 2019 von Stade Rennes zu Borussia Mönchengladbach und ist dort seitdem auf der linken Abwehrseite gesetzt. Er ist schnell, kopfballstark und bringt im Vergleich zu Guerreiro körperliche Robustheit mit. Gerade im Offensivspiel glänzt er bei den Fohlen immer wieder. Für einen Linksverteidiger ist er technisch sehr versiert und bringt Abschlussstärke mit. Allein in dieser Saison erzielte er bereits fünf Tore.

Passt Bensebaini zum BVB?

Aber: Bensebaini leistet sich gerne auch einmal den ein oder anderen Aussetzer, wirkt nicht immer stabil. Beispielhaft ist da die 1:5-Pleite der Gladbacher in Bremen. Der Algerier erwischte einen rabenschwarzen Tag, sah bei vier der fünf Gegentore nicht gut aus und traf bei einer missglückten Rettungsaktion sogar mit der Hacke ins eigene Tor.

Mehr News:

Bensebaini würde das Offensivspiel der Dortmunder mit seiner Durchschlagskraft und seinem Spielwitz sicherlich beleben. Was die defensive Stabilität angeht, sind Zweifel seitens der Fans aber durchaus berechtigt. Und gerade da will der BVB sich ja eigentlich verbessern.