Borussia Dortmund: Jetzt wird es richtig ernst! Joshua Kimmich droht Stadionverbot beim BVB

Impf-Verweigerern geht es an den Kragen – auch in der Bundesliga. Ungeimpfte Fans sind seit Mittwoch in NRW-Stadien ausgesperrt, auch bei Heimspielen von Borussia Dortmund.

Ausgerechnet beim Gipfeltreffen Borussia Dortmund – Bayern München könnten erstmals auch Profis mangels Impfnachweis vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden.

Borussia Dortmund: Kein Stadion-Zutritt für Joshua Kimmich?

Joshua Kimmich ist der wohl prominenteste Impf-Verweigerer Deutschlands. Seine Beweggründe, auf eine Corona-Schutzimpfung zu verzichten, lösten eine riesige öffentliche Debatte aus.

Kein Stadion-Zutritt bei Borussia Dortmund? Joshua Kimmich gerät immer mehr in die Bredouille. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Wie alle Ungeimpften gerät der Bayern-Star nun immer mehr unter Druck. 2G ist flächendeckend eingeführt, gilt auch für alle Besucher von Fußballspielen. Bei Profisportlern wird bald sogar eine Impfpflicht folgen.

NRW beschließt Impfpflicht für Profis – mit Übergangsphase

Ist Kimmich dann noch immer nicht gegen Covid-19 geimpft, verliert er seine Spielberechtigung. Das könnte bereits beim FCB-Auswärtsspiel Borussia Dortmund (4. Dezember) der Fall sein.

Joshua Kimmich könnte mangels Impfung gegen Borussia Dortmund seine Spielberechtigung verlieren. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Die seit Mittwoch in NRW geltende Corona-Schutzverordnung beinhaltet bereits die Impfpflicht für Profisportler – räumt den Ungeimpften jedoch noch eine „Schonfrist“ ein.

„Übergangsweise können Profisportler einen PCR-Test vorlegen“, heißt es in der Landes-Schutzverordnung. Wie lange die Übergangsphase läuft, ist noch nicht definiert.

Klar ist aber: Endet sie vor dem 4. Dezember, hat Joshua Kimmich bei Borussia Dortmund Zutrittsverbot im Stadion.

Auch Choupo-Moting wäre nicht spielberechtigt

Weder als Spieler, noch als Zuschauer dürfte er zu BVB gegen Bayern ins Westfalenstadion. Das gilt ebenso für Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance, die ebenfalls als ungeimpft gelten.

Serge Gnabry und Jamal Musiala dagegen, so berichtet der „Kicker“, haben sich nach langem Zögern inzwischen impfen lassen.