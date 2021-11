Erling Haaland: Hat der BVB einen Fehler gemacht? Experte mit deutlicher Kritik

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Seit Wochen fehlt Erling Haaland dem BVB. Der Superstar laboriert an einer Verletzung am Hüftbeuger. Ein Comeback ist erst für kurz vor Weihnachten geplant.

Nach muskulären Problemen war Erling Haaland nach kurzer Zeit zurückgekehrt, doch offenbar zu früh. Jetzt fällt er richtig lange aus. Ein Experte kritisiert die medizinische Abteilung des BVB und warnt deutlich.

Erling Haaland: Experte kritisiert BVB und warnt deutlich: „Dürfte nicht passieren“

Sportphysiotherapeut Aldo Vetere begleitet zig Profi-Sportler bei ihrem Weg zum Comeback. Was dem Chef eines Sport-Therapiezentrums in Düsseldorf allerdings derzeit Sorgen macht: Zu viele Profis kurieren ihre Verletzungen nicht gründlich genug aus und kommen viel zu schnell zurück. Vetere warnt vor solchen Blitz-Comebacks.

BVB-Star Erling Haaland fehlt verletzt. Foto: imago images/MIS

Mit Abstand blickt er auch auf die Entwicklung bei BVB-Star Erling Haaland. Seine Einschätzung lautet: „Bei Erling würde ich spontan sagen: Viel zu viel, viel zu früh und viel zu viel Stress. Und: Die Ursache ist nicht behoben worden“, so Vetere gegenüber der dpa.

Das ist Erling Haaland:

Geboren am 21. Juli 2000 in Leeds/England

Begann seine Karriere bei Bryne FK

Anschließend wechselte er zu Molde

Bei RB Salzburg ging sein Stern auf

Mit seinen Treffern in der Champions League machte er auf sich aufmerksam

Borussia Dortmund erhielt Anfang 2020 den Zuschlag für 20 Millionen Euro

Mittlerweile ist sein Marktwert auf 150 Millionen Euro angestiegen

Haaland sei „schnell unter Druck“ zurückgekommen. „Die Genesungschancen halte ich für wirklich hoch, das wird man auch in den Griff kriegen. Nur Fakt ist: Ein drittes Mal in so kurzer Zeit dürfte das nicht passieren!“, warnt er deutlich.

Physiotherapeut Aldo Vetere betreute unter anderem Wladimir Klitschko. Foto: imago sportfotodienst

Wann Erling Haaland sein Comeback feiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Für den Kracher gegen den FC Bayern München (04.12) dürfte es Berichten zufolge noch nicht reichen. Allerdings könnte Haaland noch vor Weihnachten zurückkehren.

Dieses Mal wird Borussia Dortmund bei seinem Superstar wohl kein größeres Risiko mehr eingehen. Zu groß ist die Gefahr eines erneuten Ausfalls. (fs)