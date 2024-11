Borussia Dortmund – Bayern München: BVB-Fans stocksauer – DIESE Szene lässt sie ausflippen

Borussia Dortmund – Bayern München – diese Partie lockt immer wieder aufs Neue Millionen vor die Bildschirme. Auch in diesem Fall hat das Spiel eine Menge geboten. Lange Zeit sahen die Gastgeber wie der Sieger aus, ehe der Rekordmeister ganz spät zuschlug.

FCB-Juwel Jamal Musiala selbst sorgte im Spiel Borussia Dortmund – Bayern München für den Ausgleich in der 85. Minute. Dieser Treffer sorgte für große Diskussionen bei den BVB-Fans. Denn aus ihrer Sicht hätte der Schiedsrichter eingreifen müssen – zum Schutz der Gesundheit eines Borussen.

Borussia Dortmund – Bayern München: Fans gehen auf Jablosnki los

Es läuft die 85. Spielminute, das Westfalenstadion feiert den anbahnenden 1:0-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister. Leroy Sane legt sich einen Freistoß aus knapp 19 Metern bereit, trifft jedoch nur in die Mauer. Der Ball landet bei Michael Olise, der auf Musiala flankt und so das 1:1 vorbereitet. Doch zuvor wurde Niklas Süle am Kopf getroffen – Schiedsrichter Sven Jablonski unterbrach jedoch nicht und ließ die Partie weiterlaufen.

Allerdings heißt es: Bei Kopfverletzungen sollte das Spiel zum Schutz des Spielers sofort angehalten werden. Dies tat Jablonski nicht und zog so den Ärger der BVB-Fans auf sich. Schließlich resultierte daraus der Gegentreffer, der dem BVB wohl den ersten Heimsieg gegen die Bayern seit 2018 kostete.

„Gegen Bayern zählt die Regelung mal wieder nicht, das war ja wieder klar“, wetterte ein Fan auf „X“. „Das ist mal wieder ein Skandal. Gegen jeden anderen Gegner wird das Spiel unterbrochen, gegen die Bayern nicht“, schlägt ein anderer Borussen-Anhänger den gleichen Ton an.

Kämpferische Borussen verpassen Dreier

Schwarz-Gelb ging in der ersten Hälfte durch Jamie Gittens in Führung und hielt diesen bis in die 85. Minute. Doch dann folgte die angesprochene Szene und der BVB holt doch nur einen, statt drei Punkten. Doch Fakt ist: Diese Leistung konnte sich sehen lassen. Man hat der Mannschaft von Nuri Sahin angemerkt, dass die dieses Spiel unter allen Umständen gewinnen wollten.

Nicht wenige Spiele wurden von Krämpfen geplagt, viele BVB-Akteure waren zum Ende des Spiels Borussia Dortmund – Bayern München am Ende. Sahin kann durchaus stolz auf seine Mannschaft sein. Und doch überwiegt am Ende die Enttäuschung und bei den Fans die Wut auf den Schiedsrichter.