BVB – Bayern: Nächster Verletzungsschock! BVB-Fans halten den Atem an

Bei Borussia Dortmund hat sich die personelle Situation gerade erst etwas entspannt, da folgen schon die nächsten Sorgen! Schon vor dem Spiel BVB – Bayern war klar, dass mit Julian Brandt ein wichtiger Akteur sicher ausfallen wird. Der Mittelfeldakteur hatte sich unter der Woche verletzt.

Nach nur wenigen Minuten in der Partie BVB – Bayern setzt es dann den nächsten herben Schlag für Dortmund und Nuri Sahin. Ein Leistungsträger, der gerade erst wieder genesen war, hat sich offenbar erneut verletzt.

BVB – Bayern: Anton verletzt ausgewechselt

Nach nur einer Viertelstunde war sein BVB-Debüt gegen die Bayern schon wieder beendet: Innenverteidiger Waldemar Anton, der gegen Freiburg (4:0) sein Comeback feierte, musste nach nur 15 Minuten ausgewechselt werden. Der Nationalspieler verletzte sich offenbar bei einem Pass an der Leiste.

Anton spielte in Höhe der Mittellinie einen Pass, ehe er ein Schmerz in der Leiste spürte und vom Platz musste. Der BVB-Star konnte zwar alleine vom Rasen gehen, dennoch bangt Schwarz-Gelb nun um den Abwehrakteur. Anfang November viel er drei Wochen aufgrund von Oberschenkelproblemen aus.

++ Borussia Dortmund – Bayern München: Kompany-Klartext zu Klassiker-Diskussion – „Das ist vorbei“ ++

Nun ist es also die Leiste. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, wird sich in den kommenden Stunden und Tagen zeigen. Fakt ist: Eine erneute Verletzung von Anton kann der BVB überhaupt nicht gebrauchen. Der 28-Jährige sorgte sowohl gegen Freiburg als auch in Zagreb für große Stabilität in der Abwehr.

Süle-Comeback gegen den Ex-Klub

Für Anton ist Ex-Bayern-Profi Niklas Süle in die Partie gekommen. Wie auch Anton fehlte er Schwarz-Gelb in den vergangenen Wochen. Der Defensiv-Star des BVB hatte mit Problemen am Sprunggelenk zu kämpfen. Ausgerechnet gegen die Bayern, für die Süle bis 2022 fünf Jahre spielte, feierte er also seine Rückkehr.

Weitere News:

Sollte Anton in den kommenden Wochen tatsächlich ausfallen, würde Süle wohl auf mehr Spielzeit kommen. Schließlich hat Sahin neben Nico Schlotterbeck und Anton nur noch Süle als Innenverteidiger. Einen Ausfall von Anton kann Schwarz-Gelb also in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht gebrauchen.