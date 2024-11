Borussia Dortmund – Bayern München: Kompany-Klartext zu Klassiker-Diskussion – „Das ist vorbei“

Borussia Dortmund – Bayern München: Das ist auch 2024 das Duell der größten Namen im deutschen Fußball. Ein Klassiker, der sich in den letzten Jahren jedoch als ziemlich einseitige Nummer präsentierte.

Hat Borussia Dortmund gegen Bayern München gar keine Chance? Mitten in der beeindruckenden Siegesserie spricht FCB-Trainer Vincent Kompany nun Klartext.

Borussia Dortmund – Bayern München: Klartext von Vincent Kompany

Sieben Spiele, sieben Siege, 18:0 Tore. Vor dem Topspiel des FCB gegen den BVB fragen sich viele Fußballfans: Sind diese Bayern überhaupt zu stoppen. „Wir werden es gewinnen“, nahm Dortmund-Boss Lars Ricken den Mund vor dem Duell ganz voll. Die meisten haben daran aber ihre Zweifel.

Schier unbesiegbar kommt der FC Bayern daher. Doch Vincent Kompany stellt vor dem Spiel klar: „Die letzten Ergebnisse waren gut, wir haben sie uns verdient. Aber das ist vorbei.“ Was der Trainer des Rekordmeisters damit meint: Keine Siegesserie und kein Prestige-Erfolg gegen PSG & Co. bewahrt vor einer Niederlage in Dortmund. Auch diesen Dreier müssen sich die Bayern hart erarbeiten. „Ich will jetzt einfach nur auch dieses Spiel gewinnen“, sagt Kompany.

Ist das Duell noch ein Gipfeltreffen?

Das gelang den Bayern nicht nur wettbewerbsübergreifend in den letzten sieben Spielen. Auch gegen den BVB sah man zuletzt immer gut aus. In den letzten sechs Jahren gelang Borussia Dortmund daheim gegen Bayern München nur ein mickriger Punkt. Beim letzten Heimspiel gab es eine 0:4-Packung. Und in der Tabelle ist man längst abgeschlagen.

Mehr Nachrichten:

Ist das Duell nur noch aufgebauscht und gar kein Gipfeltreffen mehr? „Das ist der Klassiker. Ich mag das“, sagt Kompany. „Ich finde es toll, wenn solche Spiele diese spezielle Aufmachung bekommen.“