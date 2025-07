FC Bayern will Star-Spieler: Grätscht ausgerechnet Cristiano Ronaldo dazwischen?

Der FC Bayern München will Luis Diaz vom FC Liverpool verpflichten und hat großes Interesse am kolumbianischen Linksaußen. Auch der Spieler selbst soll einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen, doch ein finanziell starker Mitbewerber könnte den Plan der Bayern durchkreuzen. Wird es statt München vielleicht Saudi-Arabien?

Ein Medienbericht der spanischen Zeitung „Sport“ meldet, dass auch Al-Nassr aus Saudi-Arabien an Diaz interessiert ist. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo soll bereit sein, 100 Millionen Euro zu zahlen – genau die Summe, die sich der FC Liverpool für eine Freigabe vorstellt.

FC Bayern München unter Druck

Die Bayern stehen damit vor einer Herausforderung. Bisher konnte sich der FC Bayern München nicht mit Liverpool einigen. Laut „The Athletic“ bot der deutsche Rekordmeister zuletzt 67,5 Millionen Euro – ein Angebot, das Liverpool nicht ausreichte. Ursprünglich hieß es, die Engländer könnten bei 80 Millionen schwach werden.

Sollte Al-Nassr jedoch ernst machen und 100 Millionen Euro bieten, könnten sie sich einen Vorteil verschaffen. Das erhöht den Druck auf den FC Bayern München zusätzlich, seine Offerte zu verbessern. Die Saudis scheinen entschlossen, Diaz nach Riad zu holen.

Vorteil für den Rekordmeister?

Dennoch haben die Münchner einen potenziellen Trumpf in der Hand. Al-Nassr scheiterte bereits in der Vergangenheit bei dem Versuch, Diaz zu verpflichten. Der Spieler bevorzugte damals einen Verbleib in Europa. Sollte diese Haltung bestehen bleiben, hätte der FC Bayern München weiterhin die besseren Karten.

Ob sich Diaz am Ende für den FC Bayern München oder für den finanziell reizvollen Wechsel nach Saudi-Arabien entscheidet, bleibt spannend. Klar ist jedoch, dass die Bayern handeln müssen, um im Wettbieten mit Al-Nassr nicht ins Hintertreffen zu geraten.

