BVB – FC Bayern: Hitzige Debatte entfacht! FCB-Boss spricht Klartext

Es ist mal wieder so weit: Das Top-Spiel zwischen dem BVB und FC Bayern München steht an. Nicht nur in ganz Deutschland, sondern auf der ganzen Welt schauen sich Millionen von Fußballfans die Begegnung der beiden Traditionsvereine an.

Dabei werden besonders viele Blicke auf einen Spieler des FC Bayern gerichtet sein. Ist er die Schwachstelle bei der Partie gegen den BVB? Um ihn ist plötzlich eine hitzige Debatte entfacht.

BVB – FC Bayern: Manuel Neuer im Fokus

Aufregung vor BVB – FC Bayern! Didi Hamann ist dafür bekannt, harte Kritik an Spielern und Vereinen zu richten. Das machte er jetzt wieder. Der ehemalige Profi knöpfte sich nämlich FCB-Keeper Manuel Neuer vor und sieht ihn als mögliche Schwachstelle beim deutschen Rekordmeister.

Auch interessant: Borussia Dortmund – FC Bayern: Wie beim BVB! FCB-Fans planen spektakuläre Aktion

In einer Presserunde von Sky begründete Hamann folgendermaßen: „Es hat dieses Jahr schon öfter Situationen gegeben, wo Neuer an Toren schuld war oder wo er Glück hatte, wie in Bochum, dass Minjae Kim den Ball von der Linie kratzt.“ Der Experte erklärt weiter: „Das heißt, wenn du Bälle über die Köpfe der Abwehr spielst: Da hat ihn sein Timing das ein oder andere Mal im Stich gelassen.“

Dabei geht Hamann auch auf einige Szenen beim Champions-League-Sieg gegen Paris Saint-Germain (1:0) ein. „Am Dienstag hat er zwei, drei Situationen gehabt, wo das ganze Stadion die Luft angehalten hat und es keine Not gab. Es war absolut unnötig, dort so ein Risiko zu gehen“, so der Ex-Fußballer.

FCB-Boss reagiert auf scharfe Kritik

Wird das vielleicht sogar zum Vorteil für den BVB im Klassiker gegen den FC Bayern München? „Das ist sicher auch was, wenn du vier schnelle Spieler nach vorne hast, wo du die ein oder andere Chance bekommen wirst“, glaubt Hamann.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell wurde Bayerns Sportdirektor Christoph Freund mit der Aussage von Hamann konfrontiert und antwortete deutlich darauf: „Wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, in dem jeder die Meinung sagen darf, die er hat. Aber wir wollen das nicht diskutieren. Manuel Neuer ist ein herausragender Torhüter. Nicht umsonst haben wir sie letzten sieben Spielen zu Null gespielt.“

Mehr Nachrichten für dich:

Mit nur sieben Gegentreffern hat der Rekordmeister zudem die wenigsten aller Bundesliga-Vereine kassiert. Und dennoch werden viele Blicke beim Spitzenspiel im Signal-Iduna-Park auf Manuel Neuer gerichtet sein.