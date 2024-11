Borussia Dortmund – FC Bayern: Wie der BVB! FCB-Fans planen spektakuläre Aktion

Wenn am Samstag in der Bundesliga das Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München stattfindet, wird es auch im Signal-Iduna-Park richtig laut. Über 81.000 Fans werden für eine großartige Stimmung sorgen und ihre Mannschaft lautstark anfeuern.

Kurz vor dem Anpfiff sorgen die Fans von Borussia Dortmund dann mit „You’ll never walk alone“ für eine Gänsehaut-Atmosphäre. Das wünschen sich auch die Anhänger des FC Bayern München in ihrem eigenen Stadion und haben deshalb eine klare Forderung an die FCB-Bosse.

Borussia Dortmund – FC Bayern: FCB-Fans wollen auch eigene Hymne

Sei es die Hymne „You’ll never walk alone“ beim FC Liverpool oder Borussia Dortmund, der VfL Bochum mit „Tief im Westen“ oder Hertha BSC mit „Nur nach Hause“ – die Anhänger des FC Bayern München wollen ebenfalls eine Stadionhymne etablieren und sich unter anderem die oben genannten Klubs zu Vorbild nehmen.

Auch interessant: Borussia Dortmund – Bayern München: Auch das noch! Bitterer Star-Ausfall droht

Der Wunsch des Fanclubs „Club Nr. 12“ sei eine neue Stadionhymne, „die keine Vereinshymne ist, sondern ein Lied aus der Fankurve, das professionell und stilvoll vertont wird“, heißt es in einem Facebook-Post zum Vorhaben.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dem FC Bayern fehle aktuell eine solche Hymne und „damit ein solches Ritual“. Dieser neue Ansatz löse die Problematik auf, „dass es nicht die eine Vereinshymne beim FC Bayern gibt“. So soll beim Rekordmeister etwas Einmaliges geschafft werden.

„Kollektiven und emotionalen Moment vor Anpfiff schaffen“

Die Gruppe kündigte an, nach dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim am 7. Dezember die Stadionhymne als Südkurve einzusingen. Es soll ein Lied aus der Fankurve werden, „das professionell und stilvoll vertont wird.“ Jeder Fan sei nach Abpfiff willkommen, am Einsingen teilzunehmen. Gibt es beim FCB also bald auch eine Gänsehaut-Hymne vor den Spielen, wie es aktuell unter anderem bei Borussia Dortmund der Fall ist?

Weiter heißt es von der Fangruppe, dass es sich hierbei um ein Geschenk an den FC Bayern handelt. Der Top-Klub muss also nichts zahlen. Die Fanorganisation will „die Kosten für die professionelle Produktion in niedriger bis mittlerer fünfstelligen Höhe gemeinsam stemmen“.

Mehr Nachrichten für dich:

Vom Projekt erhoffe man sich, „einen kollektiven und emotionalen Moment vor dem Anpfiff zu schaffen“, der die Anhänger „in der Kurve und den anderen Bereichen des Stadions mitnimmt und Euphorie und Gemeinschaft stiften kann“.