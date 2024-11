Borussia Dortmund – Bayern München: Auch das noch! Bitterer Star-Ausfall droht

Generalproben gelungen! Sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Bayern München waren in der Champions League erfolgreich und gehen mit viel Selbstvertrauen in den Bundesliga-Kracher. Am Samstag treffen beide Top-Klubs aufeinander.

So groß die Freude über den 3:0-Sieg bei Dinamo Zagreb auch war, so groß ist auch die Sorge bei Borussia Dortmund vor dem Duell gegen den FC Bayern München. Es droht nämlich ausgerechnet zum Spitzenspiel ein bitterer Ausfall.

Borussia Dortmund – Bayern München: Star-Ausfall droht

Mit einem souveränen 3:0 über Dinamo Zagreb schiebt sich Borussia Dortmund in der Tabelle der Champions League auf Platz vier und macht den nächsten großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Auch in der Bundesliga will der BVB weiter siegreich sein. Am Samstag (30. November, 18.30 Uhr) ist Rekordmeister Bayern München zu Gast.

BVB-Coach Nuri Sahin hat trotz der erfolgreichen Generalprobe kleine Sorgenfalten. Denn Julian Brandt blieb wegen muskulärer Probleme zur Pause in der Kabine. Es droht der nächste bittere Ausfall bei den Schwarzgelben.

„Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Brande (Julian Brandt, Anm. d. Red.) ist extrem wichtig für unser Spiel. Er kennt seinen Körper ganz gut. Er hofft, dass es nichts Großes ist“, sagte Sahin nach dem Zagreb-Spiel am DAZN-Mikro. „Ich denke mal, dass es eng wird fürs Wochenende. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurück ist. Er ist für uns fast schon unersetzlich.“

BVB vom Verletzungspech verfolgt

Brandt selbst signalisierte nach dem Spiel, dass ein Einsatz gegen Bayern München schwer werde. Wie viele andere Bundesliga-Klubs auch, ist Borussia Dortmund in der laufenden Spielzeit vom Verletzungspech verfolgt. So fehlten Trainer Nuri Sahin über einige Wochen sogar mehrere Leistungsträger.

Mittlerweile hat sich die Personallage wieder beruhigt – jetzt kommt Brandt dazu. Der DFB-Star würde sich lediglich noch zu Karim Adeyemi (Muskelfaserriss) einreihen, der die Partie gegen die Münchener ebenfalls verpassen wird. Ansonsten stehen Sahin wieder alle Spieler zur Verfügung.