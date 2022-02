Borussia Dortmund: Rose fordert dringend Handlungsbedarf – „Muss Möglichkeiten geben“

Diesen Spieltag sehnten sich die Fans von Borussia Dortmund lange Zeit herbei.

Aber nicht nur die Fans, auch die Verantwortlichen. Spieler und Trainer Marco Rose sind froh, dass wieder Zuschauer im Stadion erlaubt sind. Beim Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen sind es 10.000, aber wenn es nach dem BVB-Coach geht, ist das zu wenig.

Borussia Dortmund: Rose fordert dringenden Handlungsbedarf

Vor der Partie gegen Bayer Leverkusen sprach BVB-Coach Marco Rose über den kommenden Gegner, über den bitteren Ausfall von Erling Haaland und über den Rückkehr der Zuschauer.

Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund:

13. Februar, 15.30 Uhr: Union Berlin (Auswärts)

17. Februar, 18.45 Uhr: Glasgow Rangers (Heim)

20. Februar, 17.30 Uhr: Gladbach (H)

24. Februar, 21 Uhr: Glasgow Rangers (A)

„Eigentlich ist es kurios. Wir haben das die Woche über so oft thematisiert. Jetzt freut man sich schon wie ein Schneekönig, wenn 10.000 Leute hier herkommen“, sagt Rose im Gespräch mit „DAZN“.

Borussia Dortmund: Rose hofft auf mehr Fans im Stadion

Doch die 10.000 Zuschauer reichen Rose nicht, der eine deutliche Forderung an die Politik hat. „Wir wissen, wie das Stadion brennt, wenn es voll ist. Wir freuen uns über jeden, der hier sein kann. Aber wir müssen jetzt auch mal wieder dahinkommen, dass es normaler wird, in so einem großen Fußballstadion auch mehr Leute zu haben. Auch mit Pandemie muss es da Möglichkeiten geben.“

Zuvor waren für das Spiel in Dortmund gemäß der NRW-Landesverordnung nur 750 Fans zugelassen. Bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien dürfen nun bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent bis zu 10.000 Menschen dabei sein. Bei Vollauslastung fasst das Dortmunder Stadion knapp über 80.000 Menschen.

