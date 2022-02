Borussia Dortmund: Bei diesem Anblick geht den BVB-Fans das Herz auf – „Endlich“

Seine Verletzung erschütterte Borussia Dortmund und seine Fans. Seit fast neun Monaten fehlt der Verteidiger verletzt.

Schritt für Schritt kämpft sich Morey zurück auf den Fußballplatz. Bei den neusten Bildern geht nicht nur den Fans von Borussia Dortmund das Herz auf.

Borussia Dortmund: Langzeitverletzter arbeitet für Comeback

Im Mai vergangenen Jahres passierte es: Beim Pokal-Spiel gegen den SC Paderborn blieb Morey im Rasen hängen und zog sich eine Kreuzbandverletzung zu. Zwei Operationen musste er über sich ergehen lassen.

Seitdem kämpft er für sein Comeback. Regelmäßig postet Morey auf Instagram Bilder von seinen Reha-Schichten auf dem Dortmunder Trainingsgelände. Nun hat er die nächste Hürde hinter sich gebracht.

Morey verletzte sich im Pokal gegen Paderborn. Foto: imago images

Borussia Dortmund: Morey wieder am Ball

Erstmals zeigt sich der gebürtige Mallorquiner wieder mit dem Ball am Fuß. „Es ist schon lange her, aber ich habe dich nicht vergessen“, schrieb er zu den Bildern. „Mein Seelenfreund, du wirst mich satthaben“, kündigt er intensive Trainingseinheiten an.

In den Kommentaren reagieren nicht nur Fans, sondern auch einige seiner Mitspieler erfreut. So kommentieren beispielsweise Reinier, Nico Schulz oder Jude Bellingham mit Herzchen-Augen-Emojis den Beitrag.

Fans von Borussia Dortmund außer sich

Die Fans des BVB können das Comeback Moreys kaum noch erwarten. „Endlich, wird Zeit“, schreibt ein User in den Kommentaren. „Ich freue mich so sehr, dass du zurück bist“, freut sich ein weiterer Fan, während ein anderer meint: „Ich freue mich, die wiederzusehen.“

Morey spielt seit 2019 für Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben holten ihn aus der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona. Bisher lief er in 29 Spielen für den Zweiten der Fußballbundesliga auf.