Mit Borussia Dortmund blieben ihm Titel verwehrt – jetzt winkt dem Ex-Star internationaler Erfolg

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Während Borussia Dortmund dem Liga-Alltag nachgeht, steht ein ehemaliger Star der Schwarzgelben vor dem ganz großen Wurf.

Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund war es dem Spieler nicht vergönnt, eine Trophäe in den Himmel zu strecken. Jetzt wartet ein internationaler Erfolg.

Borussia Dortmund: Ex-Star brilliert beim Afrika Cup

Seit rund einem Monat kämpfen die Länder Afrikas um die Kontinentalmeisterschaft. Am Sonntag (6. Februar) entscheidet sich zwischen Senegal und Ägypten, wer den Pokal mit nach Hause nehmen darf. Teil des Finals ist auch Ex-Borusse Abdou Diallo.

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen legt der Innenverteidiger einen bisher fast makellosen Auftritt hin. Die Gruppenphase überstand man ohne Gegentor, anschließend besiegte man Kap Verde und Äquatorialguinea. Im Halbfinale räumte man dann auch noch Burkina Faso aus dem Weg. Beim 3:1-Sieg erzielte Diallo sogar einen Treffer.

Diallo kämpft mit Senegal um den Titel. Foto: imago images/ZUMA Wire

Borussia Dortmund: Ex-Profi Diallo trifft auf Weltstar

Am Sonntag haben Diallo und Co. die Chance, ihr Turnier vollends zu krönen. Dafür muss er aber allen voran Ägyptens Superstar Mohamed Salah unter Kontrolle kriegen. Der Liverpool-Stürmer und seine Kollegen mühten sich allerdings drei Mal in Folge durch die Verlängerung.

Für die Senegalesen wäre es der erste Triumph überhaupt. 2002 und 2019 stand das Land bereits im Finale, verlor allerdings beide Endspiele.

Abdou Diallo bei Borussia Dortmund

Diallo spielte 2018 ein Jahr lang bei Borussia Dortmund. Der BVB holte ihn für 28 Millionen Euro aus Mainz. Einen Titel konnte er nicht feiern. In der Liga wurde man nur Zweiter, in DFB-Pokal und Champions-League war im Achtelfinale Schluss.

Nach nur zwölf Monaten verließ der 25-Jährige das Ruhrgebiet schon wieder und schloss sich Paris Saint-Germain an. Dort konnte er bisher unter anderem zwei Meisterschaften feiern.