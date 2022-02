Ex-BVB-Star Jadon Sancho erlebt Drama hautnah – und muss tatenlos zusehen

Jadon Sancho war einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer war als junger Spieler bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London.

Für Ex-BVB-Star Jadon Sancho hakt es bei Manchester United auch nach über einem halben Jahr Anlaufzeit noch immer. Vor der Länderspielpause fehlte er gänzlich im Kader der „Red Devils“.

Kaum ist Sancho bei Manchester allerdings zurück, erlebt der ehemalige Profi des BVB gleich das nächste Drama mit seiner Mannschaft. In den entscheidenden Momenten kann er nur tatenlos zusehen.

Ex-BVB-Profi Sancho und Manchester verlieren denkwürdiges Elfmeterschießen

An dieses Elfmeterschießen werden sich die Fußballfans in England noch lange erinnern. Manchester United unterliegt Zweitligist FC Middlesbrough in der vierten Runde des FA Cups am Ende mit 8:9 und scheidet aus.

Das ist Jadon Sancho:

Geboren am 25. März 2000 in London

Begann seine Jugendkarriere zunächst beim FC Watford

2015 ging er zu Manchester City

Weil ihm dort die Perspektive fehlte, erhielt der BVB 2017 den Zuschlag

Knapp acht Millionen Euro überwies Dortmund an die Citizens

In Dortmund gelang ihm der große Durchbruch, er wurde zu einem der begehrtesten Spieler

Für rund 85 Millionen Euro wechselte er in diesem Sommer zu Manchester United

16 Elfmeterschützen brauchte es am Freitagabend (4. Februar), ehe die Entscheidung herbeigeführt war. Den entscheidenden Versuch setzte Anthony Elanga über das Tor. Zuvor traf jeder Schütze vom Punkt.

Sancho bei Entscheidung nur auf der Bank

Kein aktiver Teil des Elfmeterschießens war Jadon Sancho. Zwar hatte Manchester-Trainer Ralf Rangnick den 21-Jährigen in der Startelf aufgeboten, ihn während der Verlängerung allerdings vom Feld geholt. Eine Verletzung schien der Grund zu sein. Und so musste der einstige Dortmunder tatenlos mit zusehen, wie das Drama seinen Lauf nahm.

Nach seinem Fehlschuss wird Elanga von Sancho und Cristiano Ronaldo getröstet. Foto: imago images/Xinhua

Zuvor hatte Sancho überhaupt erst dafür gesorgt, dass es bis zum Äußersten ging. Nach 25 Minuten brachte er seine Mannschaft in Front. In der zweiten Halbzeit glich Middlesbrough durch Matt Crooks aus und erzwang die zusätzliche Spielzeit.

Rückschläge für Sancho und Manchester

Für Manchester und Sancho ist es der nächste Rückschlag. Der englische Rekordmeister muss bereits die dritte Titelhoffnung begraben. Neben dem FA Cup ist man auch im EFL Cup bereits raus. In der Premier League liegt man zudem 19 Punkte hinter Spitzenreiter und Stadtrivale Manchester City.

Schon am Dienstag (8. Februar) müssen Sancho und seine Teamkollegen wieder ran. Dann steht das Ligaspiel gegen Burnley an. (mh)