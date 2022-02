Borussia Dortmund: Eines der größten Talente bereitet Sorgen – jetzt macht Rose den Fans Hoffnung

Auf diese Worte haben die Fans von Borussia Dortmund lange gewartet.

„Giovanni Reyna ist zurück“, sagt Marco Rose vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Der Trainer von Borussia Dortmund freut sich genau wie die Fans auf die Rückkehr des großen BVB-Juwels.

Borussia Dortmund: BVB-Juwel endlich zurück

Sein bislang letztes Spiel für Borussia Dortmund hatte Reyna im August gemacht, als der BVB am 3. Spieltag mit 3:2 gegen Hoffenheim gewonnen hatte. In der darauffolgenden Länderspielreise zog der Amerikaner sich eine hartnäckige Muskelverletzung zu, die ihn bis jetzt außer Gefecht setzte.

Doch nun mischt der Mittelfeldmotor wieder mit im Mannschaftstraining von Borussia Dortmund. „Im Laufe der Woche hatte er noch mal einen Tag wegen einer Erkältung gefehlt“, so Rose: „Aber gleich am nächsten Tag war er wieder am Start, weil er jetzt unbedingt dabei sein will.“

Mit dem Ball am Fuß: So wollen die BVB-Fans Giovanni Reyna schon bald wieder sehen. Foto: imago images/Revierfoto

Borussia Dortmund: Rose schwärmt von Reyna

Der BVB-Coach weiß genau, was er an Reyna hat. „Ich bin sehr happy, weil Gio jetzt zwei gute Trainingswochen hatte“, sagt Rose: „Das wirkt schon sehr gängig.“

Aus der Freude über die Rückkehr des hochtalentierten US-Boys macht Rose keinen Hehl: „Es ist einfach schön zu sehen, wie Gio sich im Training macht, wie er sich im Eins-gegen-eins verhält, wie er Räume findet und wie er auch gegen den Ball arbeitet. Es ist echt wichtig für uns, dass wir einen solchen Qualitätsspieler wieder dabei haben.“

Gleichzeitig muss der Übungsleiter von Borussia Dortmund leicht auf die Euphoriebremse treten. „Natürlich muss man nach einer solch langen Ausfallzeit schauen, wie lange es reicht“, stellt er klar.

BVB-Juwel Reyna bei Borussia Dortmund

Reyna war im Sommer 2019 im Alter von 16 Jahren aus der Jugend des New York City FC zu Borussia Dortmund gewechselt. Zunächst hatte er in der U19 des BVB mitgemischt. Doch schon früh bemerkte der damalige BVB-Coach Lucien Favre das große Talent des Amerikaners und bescherte ihn bereits im Januar 2020 seine Bundesliga-Premiere.

In der vergangenen Saison entwickelte er sich bei Borussia Dortmund zu einem Leistungsträger und gilt mit seinen 19 Jahren als eines der größten Talente im Weltfußball. (dhe)