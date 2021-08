Borussia Dortmund: Fans haben Angst um SEINEN Abgang! Warum der Transfer ausgerechnet von einem Ex-S04-Star abhängt

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Bereits den Transfer von Thomas Delaney zum FC Sevilla trauerten die Fans von Borussia Dortmund hinterher (DER WESTEN berichtete).

Jetzt haben die BVB-Anhänger erneut Angst. Denn Borussia Dortmund könnte womöglich einen Leistungsträger verlieren. Ob der Transfer jetzt zustande kommt, hängt von einem ehemaligen Schalke-Star ab.

Borussia Dortmund: Fans haben Angst um SEINEN Abgang!

Laut dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio beschäftigt sich nämlich Italiens Rekordmeister Juventus Turin mit Axel Witsel.

Damit die „Alte Dame“ den Belgier verpflichten kann, muss zuvor der frühere Schalker Weston McKennie verkauft werden.

Verliert Borussia Dortmund einen Leistungsträger? Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Zudem ist Juventus-Trainer Massimiliano Allegri ein Fan des Vize-Weltmeisters von 2018. Bereits vor fünf Jahren soll der Italiener versucht haben, Witsel zu verpflichten. Zu dem Zeitpunkt stand der 1,86 Meter große Profi bei Zenit St. Petersburg unter Vetrag.

Borussia Dortmund: Verliert der BVB auch Witsel?

Witsels Kapitel bei Borussia Dortmund neigt sich ohnehin dem Ende zu. Es bahne sich aktuell keine Verlängerung von Witsels auslaufenden Vertrag an.

Viele BVB-Fans bekommen bei diesen Gerüchten Angst, um einen möglichen Abgang des Mittelfeldspielers. „Wenn Witsel geht, blutet das Herz. Keiner bringt im Mittelfeld so eine Ruhe und Balance bei uns in Spiel“, schreibt ein Anhänger bei Twitter. „Finde es sehr schade, nach Delaney auch noch Witsel zu verlieren“, so ein anderer Fan.

Ob der Transfer noch vor dem Deadline-Day am 31. August klappt? Laut Medienberichten soll Tottenham bereit sein, McKennie zu verpflichten. Dann stünde ein Witsel-Wechsel nach Juventus nichts mehr im Wege.