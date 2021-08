Borussia Dortmund: Nach Comeback – doppelter Dämpfer für BVB-Star

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Die Personallage schien sich bei Borussia Dortmund allmählich wieder zu beruhigen. Doch jetzt folgt direkt der nächste Dämpfer.

Und es trifft ausgerechnet Mats Hummels von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Mats Hummels fällt erneut wegen Knieproblemen aus

Im Spiel gegen den SC Freiburg feierte Mats Hummels nach der EM 2021 und seinen Problemen an der Patellasehne im Knie endlich sein Comeback.

Borussia Dortmund: Erst kürzlich feierte er sein Comeback, jetzt fällt dieser BVB-Star schon wieder aus. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Bei seiner Einwechslung in der 79. Minute konnte der Abwehrchef an der 1:2-Niederlage zwar auch nichts mehr ändern, doch auf seinen Instagram-Profil teilte er mit seinen Followern seine Freude zurück auf dem Platz zu sein.

Bereits kurz nach dem Spiel erfolgte jedoch die Ernüchterung, wie Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz am Donnerstag mitteilte: „Mats Hummels wird ausfallen. Er hatte nach dem Freiburgspiel direkt wieder Reaktionen gezeigt und hat in dieser Woche auch kein Mannschaftstraining absolviert. Wir müssen jetzt gucken, dass wir Mats in der Länderspielpause hinbekommen, das wäre natürlich sehr wichtig für uns.“

Damit ist auch klar, dass Hummels bei der WM-Qualifikation am 2. September gegen Liechtenstein nicht im Aufgebot von Hansi Flick stehen wird. Laut dem „Kicker“ soll der DFB-Star sogar erst im Oktober wieder zur Mannschaft dazustoßen.

Für das Dortmund-Spiel am Samstag gegen Hoffenheim wird Hummels zwar zuschauen müssen, doch ein anderer Spieler kehrt ins Team zurück.

Thomas Meunier im Kader gegen Hoffenheim

Nach der Hiobsbotschaft zu Mats Hummels hatte Marco Rose auch eine gute Nachricht zu verkünden. Thomas Meunier kehrt in den Kader zurück.

Nach seiner Coronaerkrankung sei der Abwehrspieler nun „eine Option“ für das zweite Heimspiel der Saison, laut dem BVB-Coach. Er habe bereits die ganze Woche mittrainieren können.

Thomas Meunier kehrt in den Kader von Borussia Dortmund zurück. Foto: IMAGO / Revierfoto

Auch wenn der 29-Jährige in der letzten Saison nur selten überzeugen konnte, erhoffen sich die BVB-Fans eine ähnliche Entwicklung wie bei Nico Schulz. Der Außenverteidiger konnte von den Kaderproblemen profitieren und sich präsentieren.

Allerdings fällt er aufgrund einer Muskelverletzung, die er sich gegen Freiburg zuzog, ebenfalls aus. Ihn ersetzen wird aller Voraussicht nach Raphael Guerreiro.