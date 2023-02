Borussia Dortmund: Von wegen Karriereherbst – Ex-BVB-Star will es nochmal richtig wissen

Im vergangenen Sommer endete die Zeit von Axel Witsel bei Borussia Dortmund, als der Vertrag des Mittelfeldspielers ausgelaufen ist. Nachdem er lange ohne Verein dastand, schloss er sich dann schlussendlich Atletico Madrid an.

Auch in seiner neuen sportlichen Heimat galt die Zukunft des Belgiers lange Zeit als ungewiss. Nun ist allerdings klar, wie es für ihn weitergehen soll.

Borussia Dortmund: Ex-Star Witsel wird Vertrag verlängern

Wie die spanische Sportzeitung „Marca“ berichtet, wird Axel Witsel seinen Vertrag bei den Rojiblancos verlängern. Bei seiner Vertragsunterschrift im Sommer 2022 hatten sich Klub und Spieler demnach auf eine automatische Ausdehnung seines Kontrakts verständigt, wenn der Belgier eine bestimmte Anzahl von Spielen absolviert hat.

Dem Bericht zufolge musste der frühere Dortmunder dafür in 25 Partien mindestens eine Halbzeit lang auf dem Feld stehen. Stand jetzt hat der Mittelfeldmann 27 Spiele für die Rojiblancos absolviert, allerdings nur 23 über die benötigte Dauer. Demzufolge könnte es schon beim Spiel gegen Athletic Bilbao am übernächsten Wochenende so weit sein.

Witsel in Madrid gesetzt

Trotz seiner 34 Jahre ist Axel Witsel bislang im Mittelfeld der Madrilenen gesetzt. Aktuell steht der Belgier bei 27 von möglichen 31 Spielen für Atletico. In diesen gelangen ihm eine Vorlage. Der Belgier gehört zum Stammpersonal des spanischen Erstligisten und ist nach seinen schweren letzten Monaten in Dortmund nun wieder richtig wichtig für seine neue Mannschaft.

Im Sommer 2018 wechselte Axel Witsel aus China zum BVB. In seiner ersten Saison war der Belgier unumstrittener Stammspieler und hätte die Mannschaft von Lucien Favre fast zur ersten Meisterschaft seit 2012 dirigiert. Nach seiner starken Premierensaison stagnierten die Leistungen des 34-Jährigen allerdings, sodass die Schwarzgelben von einer weiteren Zusammenarbeit absahen.