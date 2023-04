Borussia Dortmund: Nicht die Schiedsrichter – DAS bricht dem BVB im Titelkampf das Genick

Seit dem 22. April ist Borussia Dortmund Spitzenreiter in der Bundesliga – doch schon jetzt droht der BVB, die Tabellenführung wieder zu verspielen. Gegen den VfL Bochum reichte es am Freitagabend (28. April) nur zu einem 1:1-Remis.

Borussia Dortmund ärgerte sich nach dem Unentschieden aber nicht über die eigene Leistung, sondern über Schiedsrichter Sascha Stegemann. Dabei begleitete den BVB am Freitagabend ein großes Problem – und das sind nicht die Schiedsrichter.

Borussia Dortmund: DAS ist ein großes Problem

Über den Schiedsrichter kann und muss man diskutieren. Die Fehlentscheidung war gravierend. Ein Elfmeter hätte dem BVB wohl den Sieg beschert, doch darauf kann man sich eben nicht verlassen. Borussia Dortmund hatte 90 Minuten Zeit, um das Spiel gegen einen Abstiegskandidaten für sich zu entscheiden.

Der Wille und der Kampf war da, doch was fehlte war die Qualität im Abschluss. Borussia Dortmund verballerte unzählige Chance, vergab teilweise fahrlässig grandiose Möglichkeiten auf einen Treffer – und deshalb darf man sich am Ende nicht beschweren, wenn es nur zu einem Unentschieden in Bochum reicht.

Borussia Dortmund tut sich auf gegnerischen Platz einfach extrem schwer. Den letzten Auswärtssieg holte der BVB am 22. Spieltag in Hoffenheim am 25. Februar – gegen Bayern (2:4) in der Bundesliga, gegen Chelsea (0:2) in der Champions League und gegen RB Leipzig (0:2) im DFB-Pokal hatte der BVB das Nachsehen.

BVB gegen Abstiegskandidaten sieglos

Noch viel schlimmer: Gegen drei Abstiegskandidaten holte der BVB nur drei mickrige Zähler. Alles fing an mit dem 2:2 im Revierderby auf Schalke. Dann folgte das katastrophale 3:3 in Stuttgart und nur das bittere Remis in Bochum.

Wie sagen viele Experten so schön: „Wenn du Meister werden willst, musst du solche Spiele gewinnen“ – und das tut der BVB eben nicht.