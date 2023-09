Borussia Dortmund: Fans fallen aus allen Wolken – wegen DIESEM Last-Minute-Transfer

Armel Bella-Kotchap ist eines der größten Innenverteidigertalente Deutschlands. In diesem Sommer deutete sich ein Wechsel zurück in die Bundesliga an. Borussia Dortmund und der FC Bayern München waren interessiert, hätten den 21-Jährigen gerne verpflichtet. Doch ein Transfer kam nicht zustande.

Einen neuen Klub hat Armel Bella-Kotchap trotzdem gefunden. Den Innenverteidiger zieht es in die Niederlande zu PSV Eindhoven. Bei den Fans von Borussia Dortmund sorgt das für fragende Gesichter: Wieso hat der BVB nicht zugeschlagen?

Borussia Dortmund: Wunschspieler Bella-Kotchap zu PSV Eindhoven

Die Schwachstelle im BVB-Kader ist für jeden offensichtlich: Es fehlt ein Back-up auf der Innenverteidigerposition. Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels ist man zwar in der Spitze stark besetzt, doch in der Breite mangelt es an Alternativen. Deshalb hätte eine Verpflichtung von Bella-Kotchap durchaus Sinn ergeben. Zumal er auch Rechtsverteidiger spielen könnte.

Mit Bella-Kotchap und seinem Klub FC Southampton soll sich der BVB laut Medienberichten sogar schon über ein Leihgeschäft einig gewesen sein. Leihgebühr in Höhe von 3,5 Millionen Euro, Kaufoption in Höhe von 26 Millionen Euro. Am Deadline Day nahm Dortmund dann aber doch noch Abstand. Nach Informationen von „Sky“ sei der BVB nach dem Füllkrug-Deal (13 Millionen Euro) nicht bereit gewesen, das Paket von Bella-Kotchap zu bezahlen. Und auch ein Wechsel zu den Bayern platzte in letzter Minute.

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Statt in die Bundesliga zurückzukehren, zieht es den Nationalspieler nun in die Eredivisie zu Ex-BVB-Trainer Peter Bosz. PSV Eindhoven verkündete am Freitagabend (1. September) stolz die Leihe von Bella-Kotchap. Der Champions-League-Teilnehmer leiht ihn für ein Jahr aus – ohne Kaufoption.

BVB-Fans sauer: „Und das hätten wir nicht hinbekommen?“

Die Fans von Borussia Dortmund fallen nach dem verpassten Bella-Kotchap-Deal aus allen Wolken. Wir haben dir einige Reaktionen auf „X“ (vorher Twitter) rausgesucht:

„Und das hätten wir nicht hinbekommen? Die Schmerzen hören einfach nicht auf“

„Den hätte der BVB gebraucht, aber hey wir sind ja top aufgestellt“

„Was für eine Schande.“

„So lächerlich, dass wir es nicht hinbekommen haben.“

Die Transferstrategie von Borussia Dortmund sorgt bei den Anhängern für Unverständnis – und das nicht zum ersten Mal in diesem Transferfenster.