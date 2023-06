Borussia Dortmund: Halb Europa will ihn – kommt es jetzt zum BVB-Hammer?

Dass Borussia Dortmund in der Vergangenheit immer wieder Talente unter Vertrag genommen und zu absoluten Top-Stars gemacht hat, ist mittlerweile bekannt. Sicherlich auch ein Grund für viele junge Spieler, sich dem BVB anzuschließen.

So könnte es jetzt auch beim türkischen Mega-Talent Arda Güler laufen, an dem fast alle Top-Klubs aus Europa dran sind. Borussia Dortmund könnte laut einem Insider sogar in der Pole-Position stehen.

Borussia Dortmund vor Hammer-Transfer

Das Borussia Dortmund ein Auge auf Arda Güler geworfen hat, gilt als unbestritten. Vor zwei Jahren gab es das erste Gerücht um das Wunderkind der Türkei. Real Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, AC Mailand oder Benfica Lissabon sind nur einige der zahlreichen Interessenten, die den 18-Jährigen unbedingt haben wollen.

Nun könnte es aber richtig spannend werden. In der türkischen Radio-Sendung „Radyo Gol“ war Gülers erster Trainer Erol Tokgözler zu Gast, der über die Zukunft seines einstigen Schützlings sagte: „Vor zwei Tagen habe ich mit Arda Gülers Vater gesprochen. Sie sind gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen. Wie ich seinen Vater verstanden habe, wird er nach Deutschland wechseln. Es könnte Dortmund oder Leipzig sein.“

Arda Güler von Fenerbahce Istanbul ist heiß begehrt. Foto: IMAGO / Seskim Photo TR

Ist der BVB also tatsächlich in der Pole-Position um das Offensiv-Talent? Damit würde Sportdirektor Sebastian Kehl zahlreiche Top-Klubs ausstechen. Doch kann sich die Borussia im Transfer-Poker auch gegen RB Leipzig durchsetzen?

Sticht der BVB alle Top-Klubs aus?

Güler steht noch bis Sommer 2025 bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag, darf aber laut Transfer-Guru Fabrizio Romano den Verein dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro verlassen. Für Borussia Dortmund sicherlich ein Schnäppchen. Denn durch den Verkauf von Jude Bellingham (103 Millionen Euro) ist viel Geld in die Kasse gespült worden.

Güler wäre allerdings nicht der einzige Mittelfeldspieler, den die Schwarzgelben verpflichten wollen. In den vergangenen Tagen wurden in den Medien auch noch Felix Nmecha und Edson Alvarez genannt. Beide Spieler sollen sich schon bald den Dortmundern anschließen.