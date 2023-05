Borussia Dortmund blickt nur neidisch hin – Liga-Rivale gelingt Mega-Coup

Auf dem Transfermarkt das Nachsehen bei einem Top-Spieler zu haben, ist für einen Verein immer bitter. Wenn dieser Akteur dann auch noch ausgerechnet zum Liga-Rivalen wechselt, ist es umso schmerzhafter. Das erfährt jetzt Borussia Dortmund wohl.

Denn Bayer Leverkusen hat sich einen Starspieler geangelt, an dem auch Borussia Dortmund dran war. Die Schwarzgelben schauen nur neidisch zum Hammer-Deal rüber.

Borussia Dortmund schaut nur neidisch hin

Genauer gesagt geht es um Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon, an dem nicht nur Borussia Dortmund dran war. Am Montag (15. Mai) unterschrieb der 27-Jährige einen langfristigen Vertrag bis 2027 bei der Werkself.

In Lissabon läuft der Kontrakt des Linksverteidigers aus, weshalb er im Sommer dann ablösefrei wäre. Der portugiesische Tabellenführer hätte gerne mit Grimaldo verlängert, allerdings scheiterten die Verhandlungen wohl an den hohen Forderungen des Starspielers.

BVB-Flirt vor Bundesliga-Wechsel

Neben Borussia Dortmund waren in den vergangenen Monaten unter anderem wohl auch Real Sociedad und Juventus Turin an dem zweifachen U19-Europameister interessiert. Letztendlich entschied sich Grimalo für den Wechsel zu Bayer Leverkusen.

Der gebürtige Valencianer stammt aus der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona, galt dort als großes Talent, das ebenfalls den Sprung in den Weltfußball schaffen sollte. Allerdings blieb ihm dies verwehrt, weshalb er Anfang 2016 für 2,1 Millionen Euro zu Benfica Lissabon wechselte. Dort blühte Grimalo immer mehr auf, gewann seitdem zahlreiche Titel – darunter dreimal die portugiesische Meisterschaft.

Unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt erzielte der Außenverteidiger in der laufenden Saison sieben Tore und lieferte starke 15 Assists in 52 Pflichtspielen für den diesjährigen Champions-League-Viertelfinalisten, der an Inter Mailand scheiterte.