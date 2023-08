Borussia Dortmund: Ajax-Star brilliert im Testspiel – BVB-Fans trauern ihm hinterher

Er war in der vergangenen Saison einer der Shootingstars in Europa und glänzte auch bei der Weltmeisterschaft in Katar. Das Interesse von Borussia Dortmund wurde schon vorher bekannt. Doch nach und nach kamen immer mehr Teams dazu, die das Top-Talent haben wollten.

Die Rede ist von Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam. Der offensive Mittelfeldspieler brillierte im Testspiel gegen Borussia Dortmund. Genau so einen hätten sie beim BVB gebraucht. Stattdessen zieht es den begehrten Spieler wohl in die Premier League.

Borussia Dortmund: Ajax-Star brilliert im Testspiel

Bei der Generalprobe von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam waren viele Augen auf Mohammed Kudus gerichtet. Schließlich ist der 23-Jährige heiß begehrt, zeigte in der vergangenen Saison immer wieder seine Klasse – sowohl für den niederländischen Top-Klub als auch für sein Heimatland Ghana.

41 Spiele, 17 Tore und sieben Vorlagen lautet die Bilanz bei den Niederländern. Mit der ghanaischen Nationalmannschaft war er bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei, schied allerdings in der Gruppenphase aus. Kudus konnte dabei mit einem Doppelpack gegen Südkorea (3:2) glänzen.

Jetzt war Kudus mit Ajax bei der Generalprobe der Dortmunder im Signal Iduna Park zu Gast. Die schwarzgelbe Abwehr um Neuzugang Ramy Bensebaini hatte große Probleme gegen den Offensivspieler, der nur selten zu stoppen war.

BVB-Fans trauern ihm hinterher

Im Testspiel zeigte Kudus immer wieder, warum Borussia Dortmund und zahlreiche Top-Klubs an ihm interessiert sind. Schon frühzeitig hatte sich der BVB in der vergangenen Saison eine gute Ausgangslage gesichert, noch bevor der Ghanaer so richtig durchgestartet war. Lange schien Schwarzgelb der Favorit auf einen Transfer zu sein, doch zu einem Transfer nach Deutschland kommt es nicht.

Mehr News für dich:

Kudus steht mehreren Berichten zufolge vor einem überraschenden Wechsel zu Brighton & Hove Albion. Wie „The Athletic“ berichtet, sei es schon zu einer grundsätzlichen Einigung mit Ajax gekommen. 40 Millionen Euro Ablöse fließen vorbehaltlich letzter Details nach Amsterdam. Eine überraschende Wendung, weil der FC Chelsea als Favorit auf die Unterschrift von Kudus galt.

Während der Generalprobe haben auch die BVB-Fans live gesehen, wie gut der Offensivspieler ist. „Ich hätte ihn so gerne bei uns gesehen“ und „Wow, wie stark war das gerade bitte von Kudus?“, heißt es in den sozialen Netzwerken. Eine Szene ist den Dortmundern besonders in Erinnerung geblieben. Kudus setzte sich gegen drei Gegenspieler stark durch und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden.