Borussia Dortmund: Warnschuss! Geht der BVB dieses Risiko wirklich ein?

Bislang hält sich Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt zurück. Felix Nmecha und Marcel Sabitzer sollen die Lücke schließen, die der Abgang von Jude Bellingham gerissen hat – und Ramy Bensebaini ersetzt den abgewanderten Raphael Guerreiro.

Die Verletzung von Nico Schlotterbeck zeigt nun aber: Auch in der Innenverteidigung herrscht bei Borussia Dortmund noch Bedarf. Es wäre ein Risiko, ohne Neuverpflichtung im Abwehrzentrum in die Saison zu gehen.

Borussia Dortmund: Braucht es noch einen Innenverteidiger?

Mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Mats Hummels hat der BVB drei Top-Innenverteidiger im Kader. Das Trio wird die zwei Stammplätze im Abwehrzentrum unter sich ausmachen. Dahinter herrscht bei Borussia Dortmund allerdings ein Vakuum. Fällt einer der drei Innenverteidiger aus, fehlen die Optionen, um nachzulegen.

Den ersten Warnschuss gab es im Trainingslager. Schlotterbeck musste wegen einer Knieverletzung abreisen, wird nun in Deutschland untersucht. Es scheint nicht allzu schlimm zu sein, dennoch sollte es ein Weckruf sein.

BVB fehlt ein Back-up

Im Testspiel gegen Manchester United starteten Süle und Hummels. Für die beiden Innenverteidiger kamen im Laufe des Spiels Antonios Papadopoulos und Guillermo Bueno – zwei Spieler aus der 2. Mannschaft, wobei Bueno eigentlich Linksverteidiger ist.

Soumaila Coulibaly wäre eigentlich schon weg. Sein Wechsel zum FC Burnley scheiterte am Medizincheck, ein Abgang soll aber weiterhin ein Thema sein. Die Reise in die USA trat er gar nicht mit an, absolvierte stattdessen ein individuelles Training in Dortmund.

Emre Can, der ebenfalls Innenverteidiger spielen könnte, ist fest im defensiven Mittelfeld eingeplant. Er soll dort als neuer Kapitän die Führung übernehmen, Terzic will ihn eigentlich nicht mehr zurückziehen.

Das könnte dich auch interessieren:

Der BVB täte also gut daran, nach einem Back-up für die Innenverteidigung zu fahnden. Die erste Reihe ist zwar gut besetzt, doch bei einer schwereren Verletzung von Süle, Hummels oder Schlotterbeck könnte es eng werden. Im Gespräch waren zuletzt Stefan Lekovic, ein 19-jähriger Serbe von Roter Stern Belgrad, und Victor Nelsson (24), ein aufstrebender Innenverteidiger von Galatasaray Istanbul.