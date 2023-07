Borussia Dortmund verkündet Hammer – und lässt BVB-Fans ausflippen

Was in Las Vegas passiert, bleibt in Vegas! Borussia Dortmund ist am Samstagnachmittag Ortszeit zum zweiten Teil der USA-Reise nach Las Vegas aufgebrochen und verkündete dort einen Hammer.

Vor dem Härtetest gegen Manchester United hat Borussia Dortmund nämlich die neuen Trikots präsentiert. Für die Präsentation ließ sich der Klub etwas ganz Besonderes einfallen.

Borussia Dortmund verkündet Hammer

Bei dem neuen Jersey handelt es sich um das Cup-Trikot von Borussia Dortmund. Auf dem zweitgrößten Riesenrad der Welt fand die Vorstellung statt. Und wie sieht das neue Trikot aus? In den sozialen Netzwerken ging ein Foto vor Kurzem bereits viral und genau so sieht es auch aus.

Mehr News für dich:

Hintergrund der Optik ist Dortmund als Stadt des Stahls. Dazu hat das Trikot einen abgesetzten Kragen und kostet ab Montag im Shop stolze 89,99 Euro.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Gregor Kobel, Sebastien Haller, Ramy Bensebaini, Marius Wolf, Youssoufa Moukoko, Donyell Malen, Emre Can, Karim Adeyemi und Gio Reyna schlenderten zudem in der Nacht mit den neuen Trikots durch die Straßen von Vegas. Dabei durfte natürlich das eine oder andere Foto mit einem Fan nicht fehlen.

Fans flippen wegen Trikot aus

Erstmals beim Test am Sonntag um 18 Uhr Ortszeit gegen Manchester United (Montag um 3 Uhr MESZ) wird Borussia Dortmund das Trikot tragen. Was die Anhänger der Schwarzgelben davon halten, zeigten sie deutlich in den sozialen Netzwerken. Wir haben einige Reaktionen für dich zusammengefasst:

„Obwohl es eigentlich nicht so meins ist, ist es dieses Jahr das beste Trikot. Der Kragen gefällt.“

„Den Jungs steht das Trikot. Sieht echt nice aus.“

„Das ist echt das beste Trikot seit Jahren.“

„Wow. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so ein schönes Trikot haben werden.“

„Ich weiß schon mal, wofür ich am Montag mein Geld ausgeben werde.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weniger schöne Nachrichten gibt es dafür aus dem Trainingslager. BVB-Profi Nico Schlotterbeck musste verletzungsbedingt abreisen. Der Innenverteidiger verdrehte sich beim Testspiel gegen San Diego (6:0) das linke Knie. Ob der BVB jetzt auf dem Transfermarkt auf der Position nachlegen muss?