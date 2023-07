Borussia Dortmund: Kurioses Gerücht! Klub will gleich zwei BVB-Stars kaufen

Bei Borussia Dortmund gab es in diesem Sommer bereits mehrere Abgänge. Einige weitere Spieler werden den Verein ebenfalls noch verlassen. Zu den Kandidaten, die verkauft werden könnten, gehören Thorgan Hazard und Salih Özcan.

Kurios: Beide Spieler stehen bei einem Klub auf der Liste und könnten in der kommenden Saison somit wieder in einem Team spielen. Borussia Dortmund könnte dabei auch ordentlich abkassieren.

Borussia Dortmund: BVB-Stars heiß begehrt

Der Sommer hat es in sich. Nicht etwa wegen der heißen Temperaturen, sondern wegen der zahlreichen Gerüchte. Dieses Mal geht es um Salih Özcan und Thorgan Hazard. Während der türkische Nationalspieler in der vergangenen Saison in 36 Pflichtspielen zum Einsatz kam, wurde Hazard an PSV Eindhoven verliehen.

Eine Zukunft beim BVB hat der Belgier nicht mehr, er darf den Verein verlassen. Wie sieht es bei Özcan aus? Ein Wechsel in seine türkische Heimat wäre nach nur einem Jahr in Dortmund sehr fragwürdig. Allerdings könnten beide in der kommenden Saison dann tatsächlich wieder in einem Team spielen. Wie türkische Medien berichten, hat Fenerbahce Istanbul nämlich großes Interesse an den beiden Dortmunder Profis.

Für die Schwarzgelben würden dabei auch ordentliche Summen herausspringen, wenn es denn zu Einigungen kommen würde. Rund fünf Millionen Euro könnte der BVB für Hazard bekommen, bei Özcan könnte es sogar zweistellig werden. Laut „Transfermarkt“ hat er einen Marktwert von 13 Millionen Euro.

Hazard und Özcan bald in einem Team zusammen?

Ursprünglich hatte Fenerbahce Istanbul geplant, einen anderen Profi von Borussia Dortmund zu holen: Emre Can. Doch der neue BVB-Kapitän verlängerte seinen Vertrag und bleibt dem Revierklub noch lange erhalten. Daher entschied sich der türkische Traditionsverein jetzt, Özcan für diese Position zu holen. Doch wie immer sind diese Gerüchte mit Vorsicht zu genießen.

Schließlich sprach Özcan vor einigen Tagen noch davon, dass er nach dem Meister-Trauma in der vergangenen Saison unbedingt die Bundesliga gewinnen will. „Wir wollen endlich den Titel holen“, sagte der türkische Nationalspieler. Nach Abschied hört sich das jedenfalls nicht an. Doch im Fußball kann alles passieren.

Hazard hat indes die Qual der Wahl. Neben Fenerbahce soll auch ein Wechsel in die Heimat eine Option sein. Da ist Royal Antwerpen an dem Mittelfeldspieler interessiert. Im Team von Cheftrainer Edin Terzic hat er jedoch keine sportliche Zukunft mehr.