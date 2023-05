Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach: Bittere Nachricht! Vorteil für den BVB?

Wenige Stunden vor dem Spiel Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach gibt es bittere Nachrichten für die „Fohlen“. Für das Topspiel fällt kurzfristig ihr Schlussmann Jonas Omlin aus. Das berichtet „Sky“.

Für die Gladbacher ist es für die Partie Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach aber nicht der einzige Ausfall. Alassane Plea fehlt und hinter Marcus Thuram steht ein dickes Fragezeichen.

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach: Omlin fällt aus

Am Freitagabend (12. Mai) musste Jonas Omlin das Training vorzeitig abbrechen. Der Oberschenkel zwickte und macht wohl einen Einsatz nicht möglich. Nach Informationen von Sky-Reporter Marlon Irlbacher fällt der Torwart der „Fohlen“ am Samstag (15.30 Uhr) aus. Als Ersatz steht Jan Olschowsky bereit.

Der 21-Jährige stand bereits in der Hinrunde gegen den BVB zwischen den Pfosten. An dieses Spiel haben die BVB-Fans keine guten Erinnerungen. In der letzten Partie vor der WM verlor Dortmund damals mit 2:4 im Borussia-Park. Nun sind die Gladbacher aber zu Gast im Signal Iduna Park – und da soll es wieder anders laufen.

Nicht nur Omlin fehlt den „Fohlen“

Fehlen wird den Gästen am Samstag neben Omlin auch Alassane Plea. Der Angreifer ist gelbsperrt. Bei Marcus Thuram (13 Saisontore) sah es nach seinem Muskelfaserriss erst nicht danach aus, als könne er spielen. Laut „Sky“ habe man aber nun kurzfristig entschieden, ihn doch mit nach Dortmund zu nehmen.

Bei Borussia Dortmund sieht es deutlich besser aus. Bis auf Jamie Bynoe-Gittens (Saisonaus wegen Schulterverletzung) sind alle Spieler an Bord. Trainer Edin Terzic kann aus dem Vollen schöpfen.

Für Borussia Dortmund geht es in der Bundesliga noch um die Meisterschaft. Der BVB muss seine Hausaufgaben erledigen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen.