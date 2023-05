Borussia Dortmund endlich wieder Meister? DAS ist Michael Rummenigges Hoffnung

205 Spiele für den FC Bayern München, 193 Partien für Borussia Dortmund – im Titelkampf der Bundesliga steht Michael Rummenigge zwischen den Stühlen. Er hat sowohl eine Vergangenheit beim BVB, als auch bei den Bayern.

Im Rennen um die Meisterschaft drückt Michael Rummenigge in dieser Saison aber Borussia Dortmund die Daumen. Vor allem der 33. Spieltag wird für den Ex-BVB-Star entscheidend, wie er im Gespräch mit DERWESTEN verriet.

Borussia Dortmund: Michael Rummenigge drückt BVB die Daumen

Mit einem Zähler Vorsprung führt der FC Bayern München die Bundesliga-Tabelle an. Es braucht in den ausstehenden drei Partien also nur ein einziges Remis der Bayern, damit Dortmund vorbeiziehen könnte. Rummenigges Sympathien sind im Meisterkampf klar verteilt.

„Ich bin selbstverständlich für den BVB im Titelkampf. Die Liga braucht ein bisschen Abwechslung nach zehn Bayern-Titeln. Jetzt braucht man mal einen neuen deutschen Meister. Der sollte, wenn möglich, Borussia Dortmund heißen“, erklärt er im Gespräch mit DER WESTEN.

Am Samstag empfangen die Münchner den FC Schalke04, der BVB muss zuhause gegen Borussia Mönchengladbach ran – für Rummenigge keine gute Konstellation. „Schalke hat in München keine Chance. Schalke hat wieder Selbstvertrauen nach den letzten beiden Last-Minute-Siegen, aber für Bayern reicht es leider nicht. Bei allem Respekt, aber ich habe wenig Hoffnung, dass Schalke Schützenhilfe leisten kann“, lautet die Prognose des 59-Jährigen.

„Da liegt ein bisschen meine Hoffnung“

Spieltag 33 – der wird laut Rummenigge entscheidend sein. Die Bayern müssen gegen Leipzig ran, Dortmund ist zu Gast in Augsburg. „Die Leipziger brauchen jeden Punkt, um in die Champions League zu kommen. Da liegt ein bisschen meine Hoffnung, dass Bayern patzen könnte. Gleichzeitig muss der BVB in Augsburg gewinnen, wo man in den letzten Jahren allerdings oft schlecht ausgesehen hatte – außer, als Haaland da war“, sagt Rummenigge gegenüber dieser Redaktion.

Und weiter spekuliert er: „Beide Teams werden dann am letzten Spieltag sicher ihre Spiele gewinnen. Es kommt also alles auf den 33. Spieltag an. Ich glaube nicht, dass wenn der BVB als Tabellenführer in den 34. Spieltag geht, sich gegen Mainz das dann noch nehmen lässt.“