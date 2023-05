Borussia Dortmund: Neue Details enthüllt! Aussortierter BVB-Star vor Wechsel

Die Kaderplanung des BVB für die nächste Saison läuft auf Hochtouren. Sowohl auf der Zugangsseite, als auch auf der Abgangsseite kommt bei Borussia Dortmund immer mehr Fahrt auf. Eine Personalie ist jedoch schon seit mehreren Wochen geklärt.

Mo Dahoud wird Borussia Dortmund nach Ablauf der Saison verlassen. Nach sechs Jahren Schwarz-Gelb wird Dahoud sich ab Sommer einer neuen Aufgabe widmen. Wie nun bekannt wurde, ist seine nächste Destination England. Mit einem Verein soll sich der Borusse nahezu einig sein.

Borussia Dortmund: Blau-Weiß statt Schwarz-Gelb?

Für Mittelfeldakteur Mo Dahoud wird sich in den kommenden Wochen einiges ändern. Der BVB-Star steht vor dem Abgang und ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Verein. Diese könnte aber schon bald ein Ende finden. Denn laut mehreren Medienberichte soll sich Dahoud mit einem Premier League-Verein über ein Engagement weitestgehend einig sein.

Demnächst könnte Dahoud in Blau-Weiß statt Schwarz-Gelb auflaufen. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano soll Brighton&Hove Albion stark an einem Transfer des Mittelfeldspielers interessiert sein. Die Verhandlungen laufen bereits und befinden sich demnach schon auf der Zielgeraden. Da Dahouds Vertrag ausläuft, würden die Seagulls den Dortmunder ablösefrei bekommen.

Für Dahoud wäre der Wechsel nach England ein guter Transfer. Denn Brighton befindet sich derzeit auf dem aufstrebenden Ast. Die Südengländer stehen derzeit auf dem siebten Tabellenplatz und sind auf dem besten Weg, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren. So würde Dahoud auch in der kommenden Saison international spielen. Dazu könnte er sich in der besten Liga der Welt beweisen. Eine tolle Möglichkeit für den 27-Jährigen, der beim BVB zuletzt kaum mehr zum Zug kam.

Keine Rolle bei Schwarz-Gelb

Dass Dahoud Dortmund verlassen wird, ist schon seit einigen Wochen klar. Der Mittelfeldakteur kommt in der laufenden Saison auf lediglich sieben Einsätze. In der Hinrunde zog er sich eine schwere Schulterverletzung zu. Seither spielt er nahezu keine Rolle mehr. BVB-Coach Edin Terzic lobt den 27-Jährigen zwar immer wieder, Einsatzzeit bekommt Dahoud jedoch nicht. Dies könnte sich bei Brighton ändern. Dort würde er wohl zu Stammgarde zählen und einige Minuten sammeln können. Sofern er verletzungsfrei bleibt.

Der Deal könnte noch vor Saisonende über die Bühne gehen. Beide Parteien sind wohl darauf aus, schnell für Klarheit zu sorgen. Laut Romano waren sowohl andere Klubs aus der Premier League, als auch Vereine aus der Serie A an dem Dortmunder interessiert. Nun scheint es ihn an die Südküste Englands zu ziehen.