Borussia Dortmund gibt Beier-Deal bekannt! DIESE Aussage lässt tief blicken

Borussia Dortmund hat ihn bekommen! Nach tagelangen Verhandlungen sorgt der Champions-League-Finalist am Montagabend (12. August) für Klarheit. Maximilian Beier wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim ins Ruhrgebiet.

Borussia Dortmund komplettiert damit seinen Angriff wieder, nachdem Niclas Füllkrug den Verein überraschend verlassen hatte (hier mehr erfahren). Bei der Bekanntgabe der Verpflichtung deutet Geschäftsführer Lars Ricken an, dass dem BVB ein echter Coup gelungen ist!

Borussia Dortmund greift in die Taschen

Neuzugang Nummer 5 ist da und für ihn greift der BVB am tiefsten in die Tasche. Maximilian Beier, der Shootingstar der letzten Bundesliga-Saison, läuft künftig in schwarz und gelb auf. Wie die Borussia mitteilte, hat der Nationalspieler einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Die Dienste lässt sich der Verein einiges kosten. Beier kommt für etwas weniger als 30 Millionen Euro ins Ruhrgebiet. Durch bestimmte Boni kann die Ablöse diese Marke allerdings noch knacken. Beier ist die teuerste Neuverpflichtung der Dortmunder. Für Waldemar Anton hatte man 22,5 Millionen Euro gezahlt, für Serhou Guirassy 18 Millionen und für Pascal Groß rund sieben Millionen.

Ricken und Kehl triumphieren

Die Verpflichtung ist auch ein starkes Zeichen für die beiden Bosse Sebastian Kehl und Lars Ricken. Geschäftsführer Ricken betont in der Vereinsmitteilung: „Um Maximilian haben mehrere europäische Top-Vereine gekämpft. Wir sind sehr froh, dass wir ihn schnell von Borussia Dortmund überzeugen konnten.“

Bedeutet: Dem BVB ist ein echter Coup gelungen, in dem man sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt hat. Trotz einer schwachen Bundesliga-Saison (Platz 5) ist die Borussia offenbar immer noch eine Top-Adresse für (junge) deutsche Nationalspieler. Ein Fingerzeig nach München, Leverkusen oder Leipzig.

Borussia Dortmund: „Freue mich riesig“

Beier selbst ist hocherfreut, dass der Deal jetzt durch ist. „Ich freue mich riesig auf diesen nächsten, großen Schritt in meiner Karriere“, sagte er. Der BVB habe ihm von Anfang an gezeigt, wie sehr man ihn verpflichten wolle.

„Ich bin stolz, ab sofort für eine der besten Mannschaften Europas auflaufen zu können“, sagt er zudem über Borussia Dortmund – ein weiteres Zeichen, dass die Dortmunder ihre Strahlkraft durch die Bundesliga nicht gemindert, sondern durch den Beinahe-Sieg in der Königsklasse eher aufpoliert hat.